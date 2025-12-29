巨人の中山礼都外野手（２３）が４日、侍ジャパンのサポートメンバーとして得た収穫を胸に、巨人でのレギュラー獲得を誓った。１８日間の同行を終えて帰京したが「うずうずして」と“休日返上”でＧ球場を訪れて打撃練習。ドジャース・大谷のバットコンタクト率や、ソフトバンク・周東の外野守備など、目の当たりにした超一流の質を新たな指針として、将来的な正規の侍入りを目指していく。

「ただいまー！」。中山が我慢できないとばかりにＧ球場に姿を現した。２月１４日から３日まで、侍ジャパンにサポートメンバーとして同行し、この日に帰京したばかり。移動しての休養が認められていたが、返上して汗を流した。「何年も良い成績を残しているトッププレーヤーといい時間を過ごせた。そういう人たちは自分の世界を持っていて、練習もしっかりする。自分がやらないわけにはいかない。うずうずしていました」。トス打撃、フリー打撃、素振りを黙々とこなした。

１８日間の貴重な時間で、攻守に収穫を持ち帰った。打撃ではドジャースの大谷、Ｒソックスの吉田らメジャーリーガーを含む日本トップレベルのフリー打撃を間近で観察。「飛距離はもちろんですし、芯に当てる確率がすごく高いなと」。ミート力に定評のある中山だが、超一流の質に触れた。「アウトの内容もすごくいい。芯で捉える打席を自分も増やしていきたい」と新たな指針ができた。

ゴールデン・グラブ賞を２度獲得している周東と同じグラウンド上でシートノックも受けた。「落下地点への入り方とか（打球への）合わせ方とかも学ぶことばかり。ああなりたい」。今季から外野手登録となった中山にとって、まさに生きる教科書だった。

昨季まで同僚のブルージェイズ・岡本とも再会。合流前、中山がロッキーズ・菅野とシート打撃で対戦し３打数で安打性２本を放った映像を見てくれていたといい「『お前のバッティングを見せつけてたな』って声をかけてくれました」と笑顔。菅野からも「成長しているな」と褒められた。「僕が（１軍で）出だした２年目の時から知ってくれているので、めちゃくちゃうれしかったです」。先輩の言葉が自信になった。

侍ジャパンでは練習時間も限られたため、今後は一度、２軍に合流する。阿部監督は「練習量確保のために。礼都は（１軍合流は）たぶん宇部から」と説明。中京大中京時代のチームメートの中日・高橋宏とジャパンのユニホームに袖を通し「ちゃんとした大会に同じユニホームを着て一緒に戦いたいという目標ができた」と刺激を受けた２３歳は「今年はそこ（選ばれる）までの成績にまず持っていけるように」と決意。レギュラー獲得、そしてその先へギアが上がった。（臼井 恭香）