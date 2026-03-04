◆オープン戦 オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）

オリックス・山下舜平大投手（２３）がテンポ良く剛速球を投げ込んだ。チームのオープン戦初戦に先発し、５回３安打無失点、２奪三振。初回２死二、三塁のピンチでは秋山を直球で空振り三振に斬るなど、最速１５５キロの直球を軸に全球種を確認し、「全体的にうまくまとまっていた。（新球カットボールは）左打者の内に投げられたのはよかった」と、収穫ありの様子だ。

２月の宮崎キャンプでは、２５年まで苦しんだ腰に負担がかからないフォームを反復練習。まだ発展途上ではあるが、ここまで実戦登板３試合で計９回２／３を無失点と順調は調整ぶりだ。「少しずつフォーム的にも自分の形になってきている」と手応え。だが、その一方で「まだ出力が足りない部分がった。徐々に無理せず上げていきたい」と、自身に合格点は与えなかった。

宮城、曽谷がＷＢＣに出場していることもあり、九里とともに開幕投手の候補に挙がる１６１キロ右腕。岸田監督は「それはまた言いますから。大丈夫です、安心してください（笑）」と未定を強調した。「本当に全力で、いつ指名されてもいいように準備していくだけ」と山下。２３年以来２度目の大役を意識し、完全体に仕上げる。（南部 俊太）