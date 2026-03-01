◆報知杯フィリーズレビュー追い切り（４日、栗東トレセン）

東西でトライアルの追い切りが４日、行われた。第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（７日、阪神＝３着までに桜花賞の優先出走権）は栗東滞在の関東馬サンアントワーヌがしＧ評価を獲得た。

流れるようなストライドで駆け抜けた。栗東滞在中の関東馬サンアントワーヌは、ＣＷコースで最終追い切り。道中は他厩舎の２頭を目標にして、リズム良く走った。４角では内めを回り、軽快な伸び脚。全体６ハロンは８１秒５で、ラスト２ハロンは１１秒４、１１秒３と好タイムをマークした。荻野極は「気持ちを切らさず、脚取りもしっかりしていました。具合の良さを感じます」と手応えを口にした。

荻野極はこの日が初コンタクト。２走前は東京・芝１４００メートルで上がり３ハロン３２秒７を出しているが、「シュッと（切れる）という感じよりは、ギアを上げ続けていくのが強み」と分析した。「レースを見た感じと、（追い切りの）しまいの反応のイメージは同じでした」と、感触はつかんでいる。

先月２５日に栗東入り。環境の変化に影響されることなく、調整できている。「初日はチャカチャカしていたけど、慣れてきて順調です」と勝崎助手。「新馬のときはあまりカイバを食べなかったけど、この中間は食べられるようになったのがいい」と変化を強調する。

１４００メートルでは２戦２勝。新潟２歳Ｓ４着と、フェアリーＳ５着の重賞での敗戦はともにマイルで、７ハロンなら重賞でも十分勝負になる。荻野極が「控えてもいいし、前に行っても踏ん張れる」と評価するように、戦法も自在。得意距離で桜切符をつかむ。

（水納 愛美）