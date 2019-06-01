女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。昨年に初優勝を含む４勝で初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝は４日、プロアマ戦で最終調整。昨年１２月に死去した師匠で男子ツアー９４勝、尾崎将司さん（享年７８）の形見のサンドウェッジと金言を胸に、１９８８年のツアー制施行後は７人目となる２年連続女王を報告する決意を語った。

開幕戦の前日会見。佐久間は壇上で３秒ほど考えを巡らせ、言葉を絞り出した。昨年１２月２３日に死去した師匠の尾崎さんについて質問され、「いないのは心にポッカリ穴があいてる。これからも穴は埋まることはない」と沈痛。それでも「ジャンボさんは絶対に見てくれてる。『今年も年間女王を取りました』と報告できたらお褒めの言葉をいただけるのでは。頑張りたい」と晴れやかに語った。

中３から師事した尾崎さんの言葉「優勝の倍は２位がある」を胸に刻む。４度の２位に泣いた末に昨年４月に初優勝した佐久間は「今年もその言葉を大切に、どれだけ負けてもめげずにプレーしたい」と宣言した。沖縄入り前の先月２３日には千葉市内のジャンボ邸を訪れ「今年も行ってきます」とあいさつして出陣。尾崎さんが試合で使った「Ｊｕｍｂｏ」のロゴ入りウェッジを形見として譲り受け「家に飾ろうと思う」。師匠とともに戦いに挑む。

オフは３年連続で米アリゾナ合宿を敢行。休養日には米男子ツアーのフェニックス・オープンの２日目を観戦し、松山英樹のプレーに「アプローチ技術がズバ抜けて上手」と刺激を受けた。さらに、米大リーグ・ドジャースのキャンプを見学。当日は室内練習で、尾崎さんも大ファンだった大谷翔平投手ら日本人選手に会えなかったが「大リーガーも室内で地味なトレーニングをやるのだから大事だな」と学びは多かった。

合宿では同じ距離をクラブを替えて打ち分け、コントロールショットの精度を磨いた。今大会から７ウッドの新投入を決め「去年を超えたと思える準備ができた。自信を持ってプレーしたい」と言い切った。今季の目標は５勝と初のメジャー制覇。「毎年勝てる選手になりたい。まずは１勝を目指す」。２２、２３年の山下美夢有に続く史上７人目の２年連続年間女王へ、開幕戦からスタートダッシュを切る。（星野 浩司）

◆佐久間 朱莉（さくま・しゅり）２００２年１２月１１日、埼玉・川越市生まれ。２３歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。１９年日本ジュニア２位、翌年アマ日本代表入り。２１年に埼玉平成高を卒業し、同６月のプロテストにトップ合格。２５年のＫＫＴ杯バンテリンレディスで初優勝。同年に４勝を挙げ、初の年間女王に輝く。好きな歌手は平井大。好きな言葉は「笑う門には福来たる」。１５５センチ。家族は両親と兄。