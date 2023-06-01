宇多田ヒカル、『ちびまる子ちゃん』新エンディング主題歌担当 新曲「パッパパラダイス」3月29日放送で初公開
宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜 午後6：00）の新エンディング主題歌に決定した。
【写真】宇多田ヒカルの新アーティストビジュアル
1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』。同アニメでは、これまでに12作のエンディング主題歌が使用されてきており、さまざまなアーティストが担当してきた中、『ちびまる子ちゃん』サイドからのオファーにより宇多田とのコラボレーションが実現したという。
新曲「パッパパラダイス」は29日放送の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』のエンディングにて初公開される。
また、まる子と宇多田の描き下ろしイラストのほか、写真家・Takay氏が手がけた新アーティストビジュアルも公開された。
「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては、宇多田の公式ホームページやSNSで追って公開される予定だ。
■プロデューサー・竹枝義典氏（フジテレビアニメ制作部）コメント
3月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』より、エンディング主題歌が宇多田ヒカルさんの「パッパパラダイス」に引き継がれます。
「パッパパラダイス」は、“前向きで明るいテンポ感”。そして、“明日が早く来ないかなと思うような、明日への希望が持てるような楽曲”、というイメージをお伝えして、制作いただいた楽曲です。自ら作詞・作曲いただき宇多田さんらしい、そして、『ちびまる子ちゃん』に合った楽曲をご提供いただけました！
放送36周年目に突入した『ちびまる子ちゃん』。これからもみなさまに愛される作品を目指していきます！新エンディング主題歌、春の1時間スペシャルの放送まで楽しみにお待ちください！
【写真】宇多田ヒカルの新アーティストビジュアル
1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』。同アニメでは、これまでに12作のエンディング主題歌が使用されてきており、さまざまなアーティストが担当してきた中、『ちびまる子ちゃん』サイドからのオファーにより宇多田とのコラボレーションが実現したという。
また、まる子と宇多田の描き下ろしイラストのほか、写真家・Takay氏が手がけた新アーティストビジュアルも公開された。
「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては、宇多田の公式ホームページやSNSで追って公開される予定だ。
■プロデューサー・竹枝義典氏（フジテレビアニメ制作部）コメント
3月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』より、エンディング主題歌が宇多田ヒカルさんの「パッパパラダイス」に引き継がれます。
「パッパパラダイス」は、“前向きで明るいテンポ感”。そして、“明日が早く来ないかなと思うような、明日への希望が持てるような楽曲”、というイメージをお伝えして、制作いただいた楽曲です。自ら作詞・作曲いただき宇多田さんらしい、そして、『ちびまる子ちゃん』に合った楽曲をご提供いただけました！
放送36周年目に突入した『ちびまる子ちゃん』。これからもみなさまに愛される作品を目指していきます！新エンディング主題歌、春の1時間スペシャルの放送まで楽しみにお待ちください！