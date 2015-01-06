タレントで実業家の板野友美（34）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演し、自宅を選ぶときの“上昇志向”を明かした。

この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。板野は賃貸で家賃200万円以上の賃貸に住んでいると紹介され「マジです」とうなずいた。

物件探しなどはするのか？と聞かれ「やっぱり見ていいマンションがあることってあまりないから、結局うちのマンションが一番いいなって思うんですよ」と言うと、共演者からは納得の声。

板野は「今のマンションの前もそう思っていて、同じマンション内で、どんどん広い家に引っ越しました。もっと稼いだらここに住もうっていうので、3回くらい引っ越しました」と明かした。

タレントの安田美沙子も「私もある先輩から、階数を上げていくと、自分も芸能界で上がって行けるよってアドバイスをもらった時があって、2階、4階、7階、8階に」と言い、8階で止めたのは「高所恐怖症っていうのがわかって」と明かした。また、その後に結婚をしたため「地に足を付けようと思って1階に」と語った。