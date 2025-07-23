タレントの井上咲楽（26）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。引っ越したら運気が爆上がりしたと明かした。

この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。賃貸派という井上は「何かあった時に気軽に引っ越したいんですよ」語り、「私、家で結構失敗してきて、一個前の家が、運気とかそういうのが良くなかったのか、半年しか住んでいなかったのに、その期間にまずカード詐欺の被害に2枚遭って、数百万円使われる被害に遭って。それからお湯を太腿にこぼして、大やけどして1カ月、車椅子生活して。植物もすぐに枯れちゃって」と語った。

そのため、モデルでタレントのアンミカに相談したところ「“そこはあんたにとって死の家やで。引っ越したらええで”って言われて。その時に、芸人さんに紹介してあげるわ、運気のいい家やでって言われて、そこに引っ越しました」と引っ越しを決意したという。

すると「前の家に住んでいた時には毎月のように心霊ロケ（の仕事）があったんですけど、その家に引っ越してからパタっとなくなって。その家に住んでから大河ドラマ出たりとか、CMも結構決まって」と好転したと明かした。