「サーノー！ サーノー！」響き渡る大音量のチャント…強豪PSVに競り勝ったNECで日本代表MFの存在感がうなぎ上り！「今日の勝利はデカい」【現地発】
NECナイメヘンのホーム、ホッフェルト・スタディオンには魔物が住んでいる。１万2650人収容という華奢なスタジアムだが、そのぶん、観衆が一斉に立ち上がると観客席が膨れ上がるような錯覚に見舞われるほど、NECへの後押しが強まり、相手チームは威圧感を覚える。いったん彼らが乗り出したら、誰も止められない。
３月３日、KNVBカップ準決勝のPSV戦を３対２で逆転勝ちした試合が、まさにそう。チームの応援をリードするのはコーナーフラッグの後方に陣取るサポーター集団だが、ここぞ！という場面ではスタジアム全体がウルトラスの集団と化す。61分にウナルが３−２のゴールを決めてから、どんどんピッチと観客席の感情が昂っていき、キープレーが飛び出すと、選手が握り拳を作ってファンを煽る。MF佐野航大もそう。78分、PSVのクロスをクリアした佐野は、ゴール裏のサポーターに向かってガッツポーズを見せた。
「あんまり俺、ああいうことしないんです。やっぱりホームの雰囲気でサポーターが乗って、俺らも乗れた。熱い試合でした。２年前、あの決勝の舞台で何もできなかったので、カップ戦への思い入れはすごく強い。それが乗った試合だったと思います」
2024年４月、KNVBカップ決勝に進出したNECだったが、アルネ・スロット（現リバプール）率いるフェイエノールトに０対１で惜敗し、涙を呑んだ。
「やっぱりタイトルというのは絶対に残したい。自分のキャリアにとって大きなものになってくる。これまで高校年代も含めて優勝したことがない。インターハイでは準優勝でした（21年、米子北高時代。優勝したのは青森山田高）」
ホッフェルトのNEC対PSVは期待を裏切らない。攻めダルマの両チームはリーグ戦では３対５という壮絶な撃ち合いをした。もちろん、負けたNECの選手たちは悔しさにうなだれたが、ファンにとっては負けてもなお、チームを誇りに思える一戦だった。そして今回は３対２の大接戦を制した。
「この前の試合は負けたのでこう言うのはアレですが、面白かったですね。何かが起こるスタジアムだと思います。相手にとっては、この雰囲気も含めて確かに難しいと思いますよ。俺ら、乗ったら強いチームだと思うので」
NECのシュートは21本。PSVは11本。PSVにポゼッションを渡しながらも、NECは好機と見るや一気に畳み掛けた。その鍵となったのが、攻撃時の守備への備え。
「怖がらずにリスクを取りながら攻撃も守備もできました。自分たちが攻めてる時の、次の相手の攻撃に対するポジショニングが、これまで課題だと思ってました。そこは今日、PSVという相手に徹底してできたから二次攻撃、三次攻撃に繋がった。修正点はまだまだありますけれど、（攻撃時の守備の備えが）結果に出たので良かったです。
最近、リーグ戦で勝ててなかったので、今後の試合にも繋がる試合だったと思います。前半（１−２のビハインドを追いつき２−２で折り返し）『俺ら、やれるぞ』と思った。最近はそういう雰囲気がなかったなかで、ひとつブレイクスルーできた。だから今日の勝利はこれからに向けてデカいと思います」
２年ぶりのKNVBカップ決勝進出を決めるとホッフェルトの夜空に花火が飛んだ。場内を一周してファンと勝利を喜び合った選手は一度、ロッカールームに引き上げたが、しばらくしてから再びピッチに姿を現わし、ファンと勝利を祝う二次会を続けた。アカデミー出身のベテランGKシレッセンの目には涙が浮かんでいる。「サーノー！ サーノー！」というチャントが屋根に当たって響く。
「でも、言ってもまだ準決勝なんで、これだけ感情を爆発させてもまだ次の試合がある。リーグ戦で勝ちがないなか、今回、PSVに勝ったことで今後、チームが乗ることができる。だけど慢心せずに明日から切り替えてやらないといけない」
NECの頭脳・佐野の昂りは、PSV相手の劇的勝利からしばらくすると鎮まっていた。リーグ戦ではアヤックス（勝点44）とトゥベンテ（同41）に挟まれ４位という好位置につける今季のNEC。その牽引役を務める佐野の評価は、チームの成績とともに上がる一方だ。
取材・文●中田 徹
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」
３月３日、KNVBカップ準決勝のPSV戦を３対２で逆転勝ちした試合が、まさにそう。チームの応援をリードするのはコーナーフラッグの後方に陣取るサポーター集団だが、ここぞ！という場面ではスタジアム全体がウルトラスの集団と化す。61分にウナルが３−２のゴールを決めてから、どんどんピッチと観客席の感情が昂っていき、キープレーが飛び出すと、選手が握り拳を作ってファンを煽る。MF佐野航大もそう。78分、PSVのクロスをクリアした佐野は、ゴール裏のサポーターに向かってガッツポーズを見せた。
2024年４月、KNVBカップ決勝に進出したNECだったが、アルネ・スロット（現リバプール）率いるフェイエノールトに０対１で惜敗し、涙を呑んだ。
「やっぱりタイトルというのは絶対に残したい。自分のキャリアにとって大きなものになってくる。これまで高校年代も含めて優勝したことがない。インターハイでは準優勝でした（21年、米子北高時代。優勝したのは青森山田高）」
ホッフェルトのNEC対PSVは期待を裏切らない。攻めダルマの両チームはリーグ戦では３対５という壮絶な撃ち合いをした。もちろん、負けたNECの選手たちは悔しさにうなだれたが、ファンにとっては負けてもなお、チームを誇りに思える一戦だった。そして今回は３対２の大接戦を制した。
「この前の試合は負けたのでこう言うのはアレですが、面白かったですね。何かが起こるスタジアムだと思います。相手にとっては、この雰囲気も含めて確かに難しいと思いますよ。俺ら、乗ったら強いチームだと思うので」
NECのシュートは21本。PSVは11本。PSVにポゼッションを渡しながらも、NECは好機と見るや一気に畳み掛けた。その鍵となったのが、攻撃時の守備への備え。
「怖がらずにリスクを取りながら攻撃も守備もできました。自分たちが攻めてる時の、次の相手の攻撃に対するポジショニングが、これまで課題だと思ってました。そこは今日、PSVという相手に徹底してできたから二次攻撃、三次攻撃に繋がった。修正点はまだまだありますけれど、（攻撃時の守備の備えが）結果に出たので良かったです。
最近、リーグ戦で勝ててなかったので、今後の試合にも繋がる試合だったと思います。前半（１−２のビハインドを追いつき２−２で折り返し）『俺ら、やれるぞ』と思った。最近はそういう雰囲気がなかったなかで、ひとつブレイクスルーできた。だから今日の勝利はこれからに向けてデカいと思います」
２年ぶりのKNVBカップ決勝進出を決めるとホッフェルトの夜空に花火が飛んだ。場内を一周してファンと勝利を喜び合った選手は一度、ロッカールームに引き上げたが、しばらくしてから再びピッチに姿を現わし、ファンと勝利を祝う二次会を続けた。アカデミー出身のベテランGKシレッセンの目には涙が浮かんでいる。「サーノー！ サーノー！」というチャントが屋根に当たって響く。
「でも、言ってもまだ準決勝なんで、これだけ感情を爆発させてもまだ次の試合がある。リーグ戦で勝ちがないなか、今回、PSVに勝ったことで今後、チームが乗ることができる。だけど慢心せずに明日から切り替えてやらないといけない」
NECの頭脳・佐野の昂りは、PSV相手の劇的勝利からしばらくすると鎮まっていた。リーグ戦ではアヤックス（勝点44）とトゥベンテ（同41）に挟まれ４位という好位置につける今季のNEC。その牽引役を務める佐野の評価は、チームの成績とともに上がる一方だ。
取材・文●中田 徹
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」