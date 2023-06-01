「サーノー！ サーノー！」響き渡る大音量のチャント…強豪PSVに競り勝ったNECで日本代表MFの存在感がうなぎ上り！「今日の勝利はデカい」【現地発】

「サーノー！ サーノー！」響き渡る大音量のチャント…強豪PSVに競り勝ったNECで日本代表MFの存在感がうなぎ上り！「今日の勝利はデカい」【現地発】