松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」が開幕する。初日のメインは点数上位9人が集う12R特選。石原颯の番手となった犬伏湧也を本命に推したが難敵がそろった。

四国は石原―犬伏で並んだ。全日本選抜で3勝した石原が早めでも先手を奪うと犬伏が展開有利に抜け出す。

寺崎のスピードが脅威。脚をためて捲り一発狙いになるか。南が続く＜1＞＜7＞は一考。復帰戦の森田は何でもできるのが強み。ライン3車と一番長く、思い切って駆けると安定している吉田が抜け出す。新田は本調子になさそうだが、松山では好成績が続いている。

＜1＞寺崎浩平 熊本は感覚的に体が良くなかったけど、結果はある程度出せた。室内トレーニングをしてきて、数値的に悪くはなかった。自力で。

＜2＞吉田拓矢 熊本は脚に問題はなかったけど体調を崩し、腰痛が出て苦しかった。リフレッシュを入れつつ練習して、状態はいいと思う。森田君の番手。

＜3＞犬伏湧也 ここを踏まえて練習したのが熊本はいい方へつながった。熊本の後は松山へ来たりしながら充実した練習ができた。状態は悪くない。石原君へ。

＜4＞成田和也 熊本は勝ち上がれなかったけど、だいぶいい感触があった。計画的にできて感じは良くなっていると思う。新田君へ。

＜5＞石原颯 熊本は（二次予選で）勝ち切れなかったけど、脚は問題なかった。状態は変わりない。自力で。

＜6＞和田健太郎 ケガはまだ痛いけど、そんなにひどい感じではないのかな。どのラインも3番手があるけど関東の後ろに行く。

＜7＞南修二 熊本は弱かったなって感じ。自力じゃ通用しないなって。特に変わらず、いつも通り練習した。感触は普通。寺崎君。

＜8＞森田優弥 違った感じの練習方法をしてきて楽しみ。前で自力。

＜9＞新田祐大 熊本の後に体調を崩して仕切り直しの状態になった。万全の体調ではないけど、治り基調で熊本よりいいと思う。前で。