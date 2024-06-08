タレントの安田美沙子（43）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。賃貸マンションの自宅を披露したが、その理由に共演者から驚きの声が上がった。

この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。安田は「ずっと賃貸なんですけど、ビンテージマンションが凄く好きで、タワマンに住むんだったらビンテージに住んで。リビングが凄く広いんですよ。1980年代、バブルの時代にできているから、無駄に広いというか、海外っぽい作りでオシャレだったりするんです」と、自宅の動画を披露しながら説明した。

また「全部がオシャレで、結構修理とかもしょっちゅう入るんですけど、洗濯機壊れたとか食洗機壊れたとか。その度に最新になるんです」などとアピール。

だが、タレントのIMALUが「古い感じの良さってなったら、持ち家でもいいんじゃないかと思っちゃうんですけど」と言うと、「欲しい。でも買えないです。買おうと思ったら5〜6億円しそうで…」と本音もチラリ。

だが「絶対買えへんけど節税。こうやって映してもらったんで経費になりますよね？」といたずらっぽくほほ笑むと、MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也は「そのために映してるのか！おいマジか！」と言い、スペシャルゲストの「Hey!Say!JUMP」伊野尾慧も「凄い見せてくれるな、ありがたいと思って見てたのに…」とボヤいていた。