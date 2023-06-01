ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２７８ドル高 ナスダックも大幅高での推移
NY株式4日（NY時間14:20）（日本時間04:20）
ダウ平均 48779.42（+278.15 +0.57%）
ナスダック 22886.89（+370.20 +1.64%）
CME日経平均先物 56395（大証終比：+2145 +3.81%）
欧州株式4日終値
英FT100 10567.65（+83.52 +0.80%）
独DAX 24205.36（+414.71 +1.74%）
仏CAC40 8167.73（+63.89 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.533（+0.025）
10年債 4.077（+0.017）
30年債 4.714（+0.010）
期待インフレ率 2.295（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.002）
英 国 4.441（-0.030）
カナダ 3.255（+0.013）
豪 州 4.747（-0.025）
日 本 2.109（-0.023）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.65（+0.09 +0.12%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5143.40（+19.70 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
74011.94（+5978.89 +8.79%）
（円建・参考値）
1162万7276円（+939284 +8.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
