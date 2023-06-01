NY株式4日（NY時間14:20）（日本時間04:20）
ダウ平均　　　48779.42（+278.15　+0.57%）
ナスダック　　　22886.89（+370.20　+1.64%）
CME日経平均先物　56395（大証終比：+2145　+3.81%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10567.65（+83.52　+0.80%）
独DAX　 24205.36（+414.71　+1.74%）
仏CAC40　 8167.73（+63.89　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.533（+0.025）
10年債　 　4.077（+0.017）
30年債　 　4.714（+0.010）
期待インフレ率　 　2.295（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.002）
英　国　　4.441（-0.030）
カナダ　　3.255（+0.013）
豪　州　　4.747（-0.025）
日　本　　2.109（-0.023）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.65（+0.09　+0.12%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5143.40（+19.70　+0.38%）

ビットコイン（ドル）
74011.94（+5978.89　+8.79%）
（円建・参考値）
1162万7276円（+939284　+8.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ