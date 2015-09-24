国内女子ゴルフツアーの今季開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。主戦場の米ツアーからスポット参戦となる日米通算9勝の岩井千怜（23＝Honda）は4日、プロアマ戦で最終調整した。ツアー史上4人目、日本人では初となる同一大会3連覇を目指す。

今年も岩井千が沖縄に帰ってきた。「コンディション、体の調子、モチベーションも年々違う。今年は今年で自分のベストのプレーをする。フラットに、またゼロから攻める気持ちで」と真新しい気持ちで国内ツアー開幕戦の舞台に立つ。

目指すは同一大会3連覇。88年ツアー制施行後ではアニカ・ソレンスタム（スウェーデン、01〜05年ミズノ・クラシック）、ローラ・デービース（英国、94〜96年伊藤園レディース）、申ジエ（韓国、14〜16年ニチレイ・レディース）といずれも世界のレジェンドが達成。日本人では初の快挙がターゲットだ。

今週は中国開催の米ツアーを回避しての参戦。「日本が大好きだし、ディフェンディングでもあるので」と話す。既に今季も米国、中東、東南アジアを転戦し、2週前のホンダLPGA（タイ）で2位に入るなど好調だ。「時差ボケは感じないタイプ。寝る時に寝てという感じ」と笑う。自然体も強さの秘訣（ひけつ）。持ち味の攻めのゴルフで偉業に挑む。