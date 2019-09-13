【輝け注目ルーキー(3)】3度目の挑戦でプロテスト合格を勝ち取った倉林紅（20＝サーフビバレッジ）は「ルーキーイヤーで優勝が一番だけど、まずは1年間フルで出場してシードを獲得したい」と抱負を語った。

最低限達成したい「現実目標」と頑張れば達成できる「挑戦目標」を紙に書き、達成の瞬間をイメージした写真と一緒にトイレの壁に貼るのが毎年恒例。昨年はプロテスト合格者がボードを指さす写真に自分の顔を合成したものを貼り「達成した自分の姿を目に焼き付けて」悲願を成就させた。今年はドレス姿で年間表彰式に出席する写真を飾り、活躍を思い描いている。

6歳でゴルフを始め、小学生時代に地元開催のミヤギテレビ杯ダンロップ女子を観戦。イ・ボミさんにサインをもらい「こんなに可愛い人がプロゴルファーなら自分もなりたい」とプロを志した。東北女子アマなどのタイトルを獲得し、オーガスタ女子アマなどで海外経験も積んだ。昨年の最終予選会は堂々1位。プロテスト合格年のトップ通過は13年藤田光里以来2人目の快挙となった。

「夢は賞金女王。イ・ボミさんのように誰からも愛されるゴルファーになりたい」。現実目標、挑戦目標、そして夢をかなえるために第一歩を踏み出す。 ＝終わり＝

◇倉林 紅（くらばやし・こう）2005年（平17）6月29日生まれ、宮城県富谷市出身の20歳。東北高卒。25年オーガスタ女子アマ30位。3度目の挑戦だった25年プロテストで4位合格。名前の由来は「紅一点。いろんな人がいる中で光る存在になってほしいという願いが込められている」。得意クラブはショートアイアン。平均飛距離は240〜250ヤード。1メートル64、59キロ。血液型A。