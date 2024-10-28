歌舞伎俳優の尾上松也（41）が4日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。好きな体の部位を明かした。

同番組のMCは二宮和也だが、司会進行はゲストが行うのが恒例となっており、尾上は「私、正直…ゲストなのに司会をやると知ったの昨日でして…」と明かして勝手が分かっていないと伝えて、スタジオの笑いを誘った。

同じくゲストの「ももいろクローバーZ」の玉井詩織は尾上の印象について「私からすると松也さんは、耳が好きな人っていうイメージ」と明かした。これにMCの二宮和也は「耳が好きな人?」と思わず聞き返した。

尾上は「昔から耳が好きで」と、好きな体の部位を告白。続けて「今日も皆さんのちょっといいですか?」と二宮、玉井、ドランクドラゴン・塚地武雅の耳の形をチェックした。

3人の耳の形を見て「あーなるほど、なるほど」「あーはいはい」と好みがあったようだ。「二宮さんは遊びがありそうですね」と口にすると、塚地は「どういうこと?」と笑った。

尾上は「ちょっといいですか?触って」と二宮の耳の柔らかさを確かめるように触った後に「これは遊べるぞ」とうれしそうに笑みを浮かべた。二宮は「遊ばれた…」とソファにうなだれて笑いを誘い、尾上は「遊び」と言っている理由を切り出した。

それは耳たぶの下が顔についていないこと。顔と耳に“隙間”があるため横からもつまめるとした。塚地の耳は「遊びがない」とし、カメラでアップにされると、顔と耳たぶの下がぴったりとくっついていた。塚地は「悔しい!悔しいなぁ!」と、本気で悔しがってスタジオを爆笑させた。