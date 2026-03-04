ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は4日目を迎える。注目は12Rだ。

池田が絶好枠に構える一戦。インなら信頼度は跳ね上がる。実戦気配も悪くはなくスタートに集中して逃げるのみだ。レース足で上回る深谷が3コースから捲り差しのハンドルを入れるか。片岡は1番差しからバック勝負に持ち込みたい。カド位置の井上忠は一発の力を秘める。大峯、畑田はこの攻めに乗って進出したい。

＜1＞池田浩二 普通にレースはできたし違和感はなかった。チルトを跳ねているので、それをどうするか。

＜2＞片岡雅裕 全体的に悪くはない。潮が高い状態でも乗りにくくはないからパワーはあるんだと思う。

＜3＞深谷知博 回り過ぎになっていて回り足でロスがあった。特殊ペラがうまく直らない。多めに叩いて焼きを入れてみる。

＜4＞井上忠政 最初は下がっていたけど、それを普通にまで持ってきた感じ。もう少し上積みさせたい。

＜5＞大峯豊 エンジンを考えたら動いてくれているけど、2日目後半の松井さんや藤原碧君とは差がある。もう少し近づけたい。

＜6＞畑田汰一 2日目より良かった。足は出足寄りで出足、ターン回りがいい。自分好みの感じ。