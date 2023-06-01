東京五輪で2冠

競泳で東京五輪女子個人メドレー2冠を達成した大橋悠依さんが4日、自身のSNSで入籍したことを報告した。金メダリストにスポーツ界から多数の祝福が集まる中、「おめでとうございます！」「素敵な家庭を築いてください」などとファンからも様々な声が書き込まれていた。

東京タワーをバックに、大きな花束を持った大橋さん。「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告した。お相手とともに薬指に指輪をつけた写真、夫婦のデザインも公開された。

「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います」と夫の人柄に触れつつ、「#お祝い待ってます」「#入籍日は今日ではないです」などとハッシュタグも添えていた。

Xやインスタグラムで報告した大橋さんには、リオ五輪金メダリストの萩野公介氏、ロンドン五輪銀メダリストの鈴木聡美のほか、塩浦慎理、青木玲緒樹、松下知之ら競泳界から多数の祝福が集まった。さらに桐生祥秀、川井梨紗子さん、登坂絵莉さん、寺田明日香さんなど、異競技のアスリートからも反響が相次ぎ、幸せムードが広がっていた。

コメント欄ではファンも様々な反応を示した。

「素敵な家庭を築いてください」

「びっくりですが、ご結婚おめでとう御座います」

「えーーーーー！おめでとうございます！」

「ご主人様が羨ましい」

「オリンピックでの感動は、忘れません」

30歳の大橋さんは東洋大時代の2017年に日本選手権で2冠を達成。同年の世界選手権でも200メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。卒業後は、21年の東京五輪で個人メドレーの400メートルと200メートルで2冠。24年パリ五輪では同200メートルで12位だった。同年に現役引退を発表した。



（THE ANSWER編集部）