【ポテトM・Lが250円に】マクドナルド　3月9日から14日間限定

ハンバーガーチェーンの「マクドナルド」は3月9日から、「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを実施する。

期間は3月22日までの14日間限定。一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地などの店舗）およびデリバリーサービスは対象外となる。

「マックフライポテト」の通常価格は店舗によって異なり、Mサイズは350円〜、Lサイズは400円〜で販売されている。今回のキャンペーンでは、最大で150円お得になる計算だ。なお、特別価格が適用されるのは単品購入の場合に限る。

〈キャンペーン概要〉

◆マックフライポテト Mサイズ

特別価格：250円

（通常価格：350円〜）

◆マックフライポテト Lサイズ

特別価格：250円

（通常価格：400円〜）

※通常価格は一部店舗およびデリバリーサービスでは異なる。

■堺雅人出演の新CMも放映

キャンペーン開始に先立ち、3月6日から新テレビCM「トク二ナルド『3月FRY 空飛ぶポテト』篇」（30秒）を全国で放映する。

CMには俳優の堺雅人さんが『Mr.トクニナルド』として登場。「今、ポテトが超おトクになるド〜〜！！」と空から地上に向けて呼びかける内容となっている。