俳優の梅沢富美男（75）が4日に放送されたテレビ東京「2択チョイスTV」（後8・30）に出演。人生で一番後悔している2択の失敗を明かした。

同番組は役立つ情報から自身に起こるかもしれないトラブルまで、さまざまな場面で使える情報を2択のクイズ形式で紹介する。

梅沢は「俺はあまり過去を振り返ったりとか後悔しないタイプ」と過去の選択などを気にしないと伝えた。それでも「一番後悔した」ことを切り出した。

それは「私が爆発的に売れて、テレビを見てたファンが失神した。こんなキレイな人が出たのかと。歌を歌ったら大ヒット」とスタジオを笑わせつつ「大変な人気になった時に、美空ひばりさんから“共演しませんか?”って話がきた」と共演オファーがあったことを明かした。

これに「それはうれしいからさ。すぐ行こうと思ってね。劇団捨ててでもいいから」と、かなり前向きだった梅沢。しかし「兄貴がね、“今さら二番手、三番手で出るよりも、座長で出たら”って言われたのが引っかかっちゃって…諦めた」と共演を断念した。

そして「そうしたら、ひばりさんが亡くなって…失敗したな…劇団も座長も兄貴も全部捨ててけばよかった。後悔したね…本当に。人生でこれだけは後悔した」と振り返った。