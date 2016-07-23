三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）がミュージカルに初挑戦する。来年1月上演の名作喜劇「モンティ・パイソンのSPAMALOT」に主演する。「どんな景色が待ってるのか想像もつきませんが、全てひっくるめて思い切り飛び込んでみようと思います」と力を込めている。

「アーサー王伝説」をコメディー化した作品で、2005年に米ブロードウェーで初演。演劇界の最高峰トニー賞では、最優秀ミュージカル賞を含む3部門を受賞。岩田が演じるのは主人公アーサー王。日本では6年ぶり4度目の上演で、ユースケ・サンタマリア（54）、山田孝之（42）からバトンを引き継ぐ。

演出はテレビ東京「勇者ヨシヒコ」シリーズなどで知られる福田雄一氏（57）。岩田は映画「新解釈・三國志」などで福田作品に出演経験があり、福田氏からの熱烈なラブコールを快諾した。「今回のオファーは全く想像もしていなかったです。そんな自分への座長のオファー。福田組は恐ろしいです」と出演を驚いている様子だ。

三代目JSBではパフォーマーとして活躍する一方、俳優としては恋愛映画の主演から犯罪者まで幅広い役を演じてきた。21年にはソロ歌手としてもデビューしており、初めてのミュージカルでは、豊富な役者経験と歌い手としての表現力をミックスさせた新たな境地に挑むことになる。

舞台は27日に開業する東京・有明のエンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の新劇場「EXシアター有明」で上演され、オープニングラインアップの締めくくりという位置づけ。岩田は「ワクワクします。劇場でお待ちしています！」と本番を心待ちにしている。