三代目JSB岩田剛典、ミュージカル初挑戦 福田雄一氏演出で6年ぶり「モンティ･パイソンのSPAMALOT」上演決定
【モデルプレス＝2026/03/05】コメディ界のヒットメーカー・福田雄一氏が演出を務めるミュージカル「モンティ･パイソンのSPAMALOT」が、2027年1月より東京ドリームパーク内の新劇場EX THEATER ARIAKEにて上演決定。主演は三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が務める。
本作は、イギリスの国民的人気コメディ・グループ、モンティ･パイソンの「アーサー王伝説」をベースにしたヒット映画「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」（1975）を、メンバーのエリック・アイドルらが自ら愛を込めて「パクった」という“伝説の“ブロードウェイ・ミュージカルである。2005年のブロードウェイ初演時にはトニー賞14部門にノミネートされ、最優秀ミュージカル賞を含む3部門を受賞するなど、世界中の観客を虜にしてきた名作である。日本では今回が6年ぶり、4度目の上演となる。
主演・アーサー王役には、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーで、ソロアーティストとしても活躍し不動の人気を誇り、実力派俳優としても目覚ましい躍進を続ける岩田が務める。福田氏が監督を務める作品としては、映画「新解釈・三國志」では、鼻につくほどの自称イケメン将軍・趙雲役を、また「聖☆おにいさん THE MOVIE」では美しすぎる天使・ミカエル役を演じるなど、コメディにおいても底知れぬポテンシャルを発揮している。今回、福田氏の熱烈ラブコールにより、岩田のミュージカル初挑戦が決定した。
岩田は「有難いことに今までも福田監督とはお仕事で度々ご一緒させていただいてきましたが、今回のオファーは全く想像もしていなかったです。初のミュージカルへの挑戦、今は全くどんな景色が待ってるのか想像もつきませんが、全て引っくるめて思い切り飛び込んでみようと思います！」と意気込み。これまでにアーサー王役を好演してきたユースケ・サンタマリア、山田孝之からバトンを引き継いで、これまでとは違う新しいアーサー王を演じる。
演出は、映画・ドラマ・舞台とジャンルを問わず、日本のエンタテインメント界に「笑い」の旋風を巻き起こし続けている福田氏が手掛ける。映画「銀魂」シリーズや「今日から俺は！！劇場版」を興行収入50億円超えのヒットに導いた。2026年も映画「SAKAMOTO DAYS」の公開を控える。ミュージカルに対する造詣も深く、「SPAMALOT」でミュージカル演出デビューを果たしたのち、「サムシング・ロッテン！」や「プロデューサーズ」「ビートルジュース」といった数々のコメディ・ミュージカルを成功させてきた。自身のミュージカル演出の原点である本作の再演では、さらにアップデートを重ね、いまだかつてない「SPAMALOT」が誕生する。
福田は「僕の初演出にして最愛のミュージカル。再演のお話をいただき2秒で『やります！』と返事しました。4回目となる今回は抜本的に改革し、『バッキバキのダンスミュージカル』にします。主役は岩ちゃんしかいない！と無茶なLINEで出演をお願いしました。イケメンの伝説の王アーサーが、様々なおもしろキャラに難癖をつけられるところにこの作品の最大の面白さがあるんです！早く稽古と本番が来ないかと待ち遠しいです！」と、今回の「SPAMALOT」への熱意を見せる。
本作は、2012年に初演、2015年、2021年に再演を果たし、上演を重ねるごとに熱狂的な支持を集めてきたが、6年ぶりの上演となる今回は、日本公演上演15周年としてキャストを一新し、さらに“福田ワールド”全開な新生「SPAMALOT」が幕を開ける。共演キャストや公演日程などの詳細については、後日発表される。（modelpress編集部）
岩田剛典です。来年1月から福田組のミュージカル「モンティ・パイソンのSPAMALOT」に主演させていただきます。有難いことに今までも福田監督とはお仕事で度々ご一緒させていただいてきましたが、今回のオファーは全く想像もしていなかったです。何故ならそもそもミュージカル経験が皆無な自分です。そんな自分への座長のオファー。福田組は恐ろしいです。初のミュージカルへの挑戦、今は全くどんな景色が待ってるのか想像もつきませんが、全て引っくるめて思い切り飛び込んでみようと思います！ワクワクします。劇場でお待ちしています！！
ミュージカル「モンティ・パイソンのSPAMALOT」、4回目です。僕の初演出にして最愛のミュージカル。実は3回目がコロナ真っ只中で、このミュージカルの最も大切なシーンを実現することが出来ず、かなり悔いが残っていました。そんな時、初演時からの吉池プロデューサーから「もう一度やりませんか？」とご連絡を頂き、2秒で「やります！」とお返事しました。ただ、さすがに4回目なので抜本的に改革をしたいと思い「バッキバキのダンスミュージカルにしよう！」と。さて、バッキバキに踊れて、歌えて、ギャグが大好きな役者さんって誰かな？と考えて。…岩ちゃんしかいねえ！と。一昨年「グラウンドホッグ・デー」上演中に「岩ちゃん！主役をやって欲しいミュージカルがあります！今、僕がやってるミュージカルを観て頂いて、つまらなかったら断ってください！面白かったら、やってください！」と無茶なLINEをしたんですが、その結果、受けてくれたんです！岩ちゃんが！年末稽古、年始本番ですから、三代目 J SOUL BROTHERの皆様のご理解が無ければ実現しなかったと思います。本当にありがとうございます！世界中で上演されてきた「SPAMALOT」は太ったおじさんがアーサーを演じることが多いのですが、原作映画「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」ではモンティ・パイソンで1番のイケメン（私的見解）であるチャップマンがやってるんですよ。そうなんです。イケメンの伝説の王アーサーが、様々なおもしろキャラに難癖をつけられるところにこの作品の最大の面白さがあるんです！だから岩ちゃんのアーサーが最高なんです！ちなみに今回も共演に歌って踊れるおもしろ役者が勢揃いします！早く稽古と本番が来ないかと待ち遠しいです！
【脚本・詞】エリック・アイドル
【音楽】ジョン・ドゥ・プレ＆エリック・アイドル
【原作】映画「Monty Python and the Holy Grail」より
【上演台本・演出】福田雄一氏
【主演】岩田剛典
【会場】EX THEATER ARIAKE（東京ドリームパーク内）
