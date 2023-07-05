映画「レオン」（リュック・ベッソン監督、１９９５年）で知られるフランス人俳優のジャン・レノ（７７）が日本で自叙伝的な一人芝居の舞台「らくだ」（ジャン・レノ作、ラディスラス・ショラー演出）に出演することが４日、分かった。

モロッコのカサブランカで生まれ、フランス、アメリカと渡り歩いた世界的名優。「僕の人生は、らくだのようだ」「長年、自身の人生の旅路を紡ぐ舞台作品『航海（ヴォヤージュ）』を創り上げることを夢見てきました」と語り、人生に深い影響を与えた出来事を、出演映画の記憶と重ねて音楽と言葉で鮮やかに描く。

日本を舞台にした映画「ＷＡＳＡＢＩ」（ジェラール・クラヴジック監督、２００２年）で広末涼子（４５）と共演し、「日本は心の故郷」と語る大の親日家。トヨタのＣＭでドラえもん役を演じたこともある。

「人生という唯一無二の美は、それぞれに異なりながらも、普遍の歩みを抱いています。悲しみも、喜びも、それはすべての人に共通するものなのです」と人生観を説明。歩んできた道のりを舞台芸術へと昇華させる。

５月１０〜２４日に東京芸術劇場シアターウエストで上演後、全国１１都市を巡る。