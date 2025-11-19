お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（５５）が４月スタートのＴＢＳ系新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時３５分）でＭＣを務めることが４日、分かった。初めて生の情報番組ＭＣを務めるのを前に、このほど都内で取材に応じた。

同枠では歌手・和田アキ子（７５）がＭＣを務める「アッコにおまかせ！」が２９日で終了。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の４０年を駆け抜けた名番組だ。後を任された上田は「アッコさんが４０年もやってこられた枠の後をやらせてもらうのは荷が重すぎる。『しゃべくり００７』とは責任が違う」と苦笑いした。

和田には電話で「役者不足なんですけど、アッコさんがやられていた枠を汚さないように頑張らせていただきます」と報告。「若いもんがやった方がええ」と背中を押されたという。自身も５月で５６歳。「俺もさほど若くないけどアッコさんが４０年おやりになったので、僕もこれから『サンデーＱ』を４０年、９６歳までやらせていただこうと」と冗談交じりに意気込んだ。

タイトルにちなみ、報道陣から「“上田さんにおまかせ”して大丈夫か？」と聞かれると「困りますね」と即答。「パネラーの皆さんとか専門家の皆さんとかにお任せしようと思っている」と謙遜した。

一見自分に関係ないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージと共に届ける番組。対象年齢を「生後６か月以上の方」と設定し「堅いテーマを扱うこともあるとは思うけど、日曜のお昼にご飯を食べながらでも軽く見てもらって（ニュースを）自分ごととして考えてもらえるきっかけになれば」と期待した。（中西 珠友）

〇…「アッコにおまかせ！」には勝俣州和（６０）ら和田を囲む「アッコファミリー」がいたが、「上田晋也のサンデーＱ」の出演者は現時点で発表されているのは上田のみ。スタジオは日曜昼のファミレスをイメージし、井戸端会議のようにリラックスした雰囲気となっており、今後の出演者にも注目が集まる。