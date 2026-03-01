ドジャースの山本由伸投手が、トライアルホールディングスの企業アンバサダーに就任し、出演する新ＣＭが５日から公開される。

トライアル社は、福岡発の企業として全国展開を進めている。一方、山本は岡山出身ながら宮崎・都城高に進学、オリックス入りして今やドジャースで戦っている。「九州から全国へ、そして世界でチャレンジしている自分の挑戦に共感していただき、今回のお話をいただきました。戦うフィールドは違いますが、“挑戦し続ける姿勢”は共通していると感じます」と、山本は今回の起用についてコメントした。

「これからも互いに高みを目指していけたら嬉しい」とする山本の起用について、同社の永田洋幸社長は、「『世界一を目指す』という志と行動規範は、当社が掲げるビジョンや挑戦の精神と深く共鳴しております」と説明。そして「信念を貫き、一歩一歩夢に向かって歩み続けてこられたその姿勢と生き様に強く感銘を受けました」と続けた。

福岡、熊本、北海道の地上波テレビのほか、ウェブやトライアル、西友各店舗のサイネージで順次放映されるＣＭは、「まっすぐに、一歩ずつ」をメッセージに、試合中の真剣な表情とは異なる山本の日常の練習風景に焦点を当てた内容。グラウンド整備や基礎練習、投球練習など、日々の積み重ねが大舞台での活躍につながる様子を描く。投球練習シーンでは、現在のマネジャーである高校時代の先輩が捕手役を務め、当時の監督の兄が打者役として登場する。

インタビューでは「ここまで来られたのも、本当に少しずつ目の前のことをやってきたから」と歩みを振り返った右腕。「確かに仕事なのですが、とにかく“楽しんでやること”が大事だと思っています。楽しむことが結果的に技術向上につながり、いい仕事になり、それがチームのためにもなる」と、自身の「プロとは」について語った。「失敗や回り道をして、考えて、考えてできたものの方が、本当に良いものになっている」と強調。「ずっとトライをし続けることが大事」と、企業理念とも重なる思いを口にした。