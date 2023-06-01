LUNA SEA、真矢さんラストステージの映像作品が自己最高位＆自己最高初週売上を記録【オリコンランキング】
ロックバンド・LUNA SEAの最新映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』が、3月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で自己最高位の4位に初登場。合計売上は0.8万枚（DVD：0.2万枚／BD：0.6万枚）で、自己最高初週売上を記録【※】した。
【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿
本作は、2025年2月23日にメジャーデビュー35周年記念ツアーのグランドファイナルとして開催した東京ドーム公演を収録。LUNA SEAとして約15年ぶりの開催となった東京ドーム公演は、RYUICHIが「覚悟の夜」と宣言し、全19曲、約3時間に及ぶライブとなった。
今年2月17日に死去した同バンドのドラマー・真矢さんのラストパフォーマンス映像となっている。
【※】「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」は2013年10月14日付から集計開始
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
