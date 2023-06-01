Sumika「Honto」急上昇ランキング1位 HANA&『超かぐや姫！』関連楽曲が複数ランクイン【オリコンランキング】
sumikaの「Honto」が、3月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率93.8%を記録し、1位を獲得した。
【動画】アルコ＆ピース平子祐希が出演！sumika「Honto」ミュージックビデオ
2月25日にsumikaの公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開され、27日には同楽曲が主題歌の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開。同日に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）、28日に『with MUSIC』（日本テレビ系）への出演と露出が続いた。
そのほか同ランキングには、23日に1stアルバム『HANA』をリリースしたHANAの楽曲とNetflix映画として世界独占配信中のオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』の関連楽曲が3作ずつランクイン。
HANAは、3位にプレデビュー曲「Drop」、4位にメンバー自身がコレオグラフを担当した「Burning Flower」、8位にメンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」がランクインした。
アニメーション映画『超かぐや姫！』からは、2位にryo（supercell）が手掛けるメインテーマ「Ex-Otogibanashi」、6位に作中に登場する月見ヤチヨが歌唱する「星降る海」、9位にBUMP OF CHICKENの楽曲をリアレンジしたエンディングテーマ「ray（超かぐや姫! Version）」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
【動画】アルコ＆ピース平子祐希が出演！sumika「Honto」ミュージックビデオ
2月25日にsumikaの公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開され、27日には同楽曲が主題歌の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開。同日に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）、28日に『with MUSIC』（日本テレビ系）への出演と露出が続いた。
HANAは、3位にプレデビュー曲「Drop」、4位にメンバー自身がコレオグラフを担当した「Burning Flower」、8位にメンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加した「BAD LOVE」がランクインした。
アニメーション映画『超かぐや姫！』からは、2位にryo（supercell）が手掛けるメインテーマ「Ex-Otogibanashi」、6位に作中に登場する月見ヤチヨが歌唱する「星降る海」、9位にBUMP OF CHICKENの楽曲をリアレンジしたエンディングテーマ「ray（超かぐや姫! Version）」がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞