三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）が、ミュージカルに初挑戦することが4日、分かった。福田雄一氏が演出を手がける「モンティ・パイソンのSPAMALOT」（27年1月、東京・EX THEATER ARIAKE）に主演する。

英国の人気コメディーグループ、モンティ・パイソンが出演したヒット映画「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」（75年）を基にしたミュージカルで、05年にブロードウェーで初演。日本では福田氏が演出を手がけて12年に初演され、6年ぶり4回目の上演となる。

岩田は「今までも福田監督とはお仕事でたびたびご一緒させていただいてきましたが、今回のオファーは全く想像もしていなかったです。ミュージカル経験が皆無な自分です。そんな自分への座長のオファー。福田組は恐ろしいです。初のミュージカルへの挑戦、今は全くどんな景色が待ってるのか想像もつきませんが、全てひっくるめて思い切り飛び込んでみようと思います」とコメントしている。

福田氏は「僕の初演出にして最愛のミュージカル。4回目なので抜本的に改革をしたいと思い、バッキバキのダンスミュージカルにしよう！ と。バッキバキに踊れて、歌えて、ギャグが大好きな役者さんって誰かな？ と考えて。岩ちゃんしかいねえ！ と」となった経緯を語った。