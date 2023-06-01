超特急、自身初の映像3部門同時1位獲得【オリコンランキング】
9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の最新映像作品『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』が、3月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で自身初の3部門同時1位を獲得した。
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
初週売上は、DVD：0.5万枚（5300枚）、BD：1.9万枚（1万9454枚）で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身初の1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：2.5万枚で初登場1位となり、自身初の映像3部門同時1位獲得となった。
本作は、2024年12月よりスタートした同名ツアーより、25年1月29日に横浜アリーナで行われた最終公演の模様を収録。完全生産限定盤には、全公演に密着した総尺約3時間のメイキングドキュメンタリーが収録されている。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット
初週売上は、DVD：0.5万枚（5300枚）、BD：1.9万枚（1万9454枚）で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身初の1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても、合計売上：2.5万枚で初登場1位となり、自身初の映像3部門同時1位獲得となった。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞