くりぃむしちゅー上田晋也（55）が、4月スタートのTBS系情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）でMCを務めることが4日、分かった。生放送の情報番組MCは初めて。「バラエティーとは違って、責任の重さっていうんですかね。『しゃべくり007』とは責任が違いますからね」とユーモアを交えて意気込んだ。

ニュースの疑問を専門家がその場で解消。「あなたも当事者です」というメッセージとともに届ける。ファミリーレストラン調のスタジオで、井戸端会議のように気楽にニュースに触れられる番組を目指す。「肩肘張らずに見ていただいて。地球の裏側で起きた事件や事故も、わが事として考え、動くきっかけになればうれしい。対象年齢は生後6カ月以上の方っていう設定にしてますんで」。

同枠で40年続いた「アッコにおまかせ！」の後を引き継ぐ。和田アキ子（75）には電話で報告し「十分やらせてもらった。後は若いもんがやった方がいい」と激励された。「おれもさほど若くないんだけど。これから40年やったら96歳。そこまでやらせていただこう…無理っすよ、もちろん」と冗談めかして笑った。

「サンデーモーニング」「サンデー・ジャポン」からの流れ。サンジャポの爆笑問題・太田光（60）が番組内容を気にしていると言い「相当意識してるんでしょうね。ライバル意識？ ないです」。時事ネタを扱う以上、テーマが似ることも予想されるが「違う切り口、雰囲気を出せれば」と話した。【鎌田良美】