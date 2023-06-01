新垣結衣（37）が広告キャラクターを務めるコーセー「薬用雪肌精」から新たに誕生する、日中用美白UV乳液「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」の新テレビCM「朝の多機能乳液」篇が6日から全国でオンエアとなる。

新テレビCMでは長年、グローバルブランドミューズを務める新垣が「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」をすがすがしい朝の光に包まれながら使用して、1日を始めるシーンを描く。忙しい朝でも、多機能乳液1品で完璧な仕上がりをかなえる魅力を、新垣の繊細な演技と、配合植物のドラマチックな映像美を通して伝えていく。

キャッチコピーは「とことん美白、きちんと下地、しっかりUVケア。朝の多機能乳液、誕生」。そのひとつひとつの機能と完全にシンクロするよう、お手入れの中で移り変わっていく新垣の表情で表現。至近距離になっていくほどに輝くような透明感を放つ、新垣の美しい肌にも注目だ。肌が整う高揚感と、朝を前向きに始められる気持ちが画面越しにも伝わる仕上がりとなった。

発売を記念して「雪肌精」公式Xが、ミューズを務める新垣で一色となるコラボ企画を5日から11日間の期間限定で実施。新垣だからこそ語れる、ここでしか見られない限定コンテンツを毎日投稿し、ミューズとしての新垣の思いが込められたコメント、ユーザー参加型の企画など、ぜいたくなラインアップとなる。

新垣は、25年3月オンエアのCM「ゆきわたれ、美白力。」篇の際に応じた取材にで、進化したことや新しく始めたことなどはありますか？ と聞かれると「最近、家庭菜園を始めました」と明かした。「観葉植物は育てているのですが、ベランダ菜園をやっているお友達からバジルとシソの苗を譲っていただいたので、今育てている最中です。まだ料理に使えるほどは大きく育っていないのですが、以前からやりたかったことなので、その第1歩を踏み出したなという感じですね」と説明。「もう少し慣れてきたら種まきから挑戦してみたいですし、もうちょっと品種を増やして育ててみたいです」と意気込んだ。

生活に浸透していることは？ と聞かれると「換気です。部屋の窓を閉めたままにするのが苦手で、換気しちゃうと暑いし寒いしで大変ですが、空気を入れ替えるための換気をしょっちゅうしています」と答えた。「最近はお香をよくたいています。リラックスしたい時や気分を変えたい時に香りがあると切り替えやすかったりするので、常にお香は家にあるなと思います」とも語り「お香をたく時も窓を少し開けて、風を感じながら部屋に香りを行き渡らせるようにしています」と続けた。「寝る前に寝室の換気をすると『睡眠の質が上がる』と聞いたことがあるので、今度、試してみたいなと思っています」とも語った。