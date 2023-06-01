山本由伸、高校時代の恩師と対決 CMで“トライし続ける姿”描く
侍ジャパンの山本由伸（ドジャース）が、5日から放送されるトライアルの新CMに出演する。これに合わせて山本のコメントとインタビューが公開された。
【写真】真剣な表情でピッチング練習する山本由伸
福岡から九州、そして全国へと挑戦を続けてきた「トライアル」と、地元から世界へと羽ばたいた山本。“挑戦の軌跡”が重なり、このたび同社初の企業アンバサダーとして就任が決定した。就任に伴い、同社の企業理念である“トライし続ける姿勢”をテーマに、山本を起用した新CMが放送される。
今回のCMでは、試合中の真剣な表情とは異なる、山本が日々「トライ」している練習中の姿にフォーカスしている。
「まっすぐに、一歩ずつ。」というメッセージのもと、グラウンド整備や基礎練習、ピッチングといった日々の積み重ねが、大きな舞台での活躍につながっていることを描いている。ピッチングの練習シーンでは現在のマネージャーでもある高校時代の先輩がキャッチャー役を、高校時代の監督の兄がバッター役を務め、日頃から共に活動しているチームメンバーが撮影に参加。
メイキング動画では、プロとして大事な要素を「楽しんでやること」と語る山本が、学生時代から共に歩んできた恩師やチームメンバーとともに、真剣な中にも笑顔を見せながら練習に取り組む様子を収めている。
■山本由伸コメント
九州から全国へ、そして世界でチャレンジをしている自分の挑戦に共感していただき、今回のお話をいただきました。トライアルも、元々は福岡のIT企業としてスタートし、そこから小売企業として成長し、福岡から九州へ、そして九州から全国へとチャレンジしていると伺いました。戦うフィールドは違いますが、“挑戦し続ける姿勢”は共通していると感じています。
これからも互いに高みを目指していけたらうれしいです。
■インタビュー
Q1. 世界を舞台に活躍されている今、改めてここまでの歩みを振り返ってみて、どのような思いがありますか？
山本：「ここまで来られたのも、本当に少しずつ目の前のことをやってきたからだと思っています。その一つひとつがステップアップにつながって、気づけば今ここに立てている、という感覚です」
Q2. 山本選手が考える「プロ」とは、どういう存在でしょうか？
山本：「難しいですね。確かに仕事は仕事なのですが、とにかく“楽しんでやること”が大事だと思っています。楽しむことが結果的に技術向上につながり、いい仕事になり、それがチームのためにもなる。そういう循環なのかなと思います」
Q3. 楽しむ事が大事とのことですが、辛いと感じる場面などもありますか？
山本：「そうですね。成功した瞬間はよく取り上げられますし、目に見えるのはそこだと思います。でも、そこに行くまでの時間はすごく長いですし、失敗している回数も本当に多いです。ただ、その失敗がまた次の成功につながっていく。それによって、より良いものになっていくと思っています。自分の中には大きな目標と、そこに行くための小さな目標がたくさんあります。それを強く持つことが、目の前の一日を大切にすることにつながっていると思いますし、その積み重ねがステップアップにつながって、ここまで来られているのかなと思います」
Q4. 成功体験よりも、失敗や苦労の体験の方が成長につながっていると感じますか？
山本：「そう思います。はい。チームにはたくさんのチームメイトがいますし、応援してくれるファンもいます。チームメイトにはそれぞれ家族もいますし、プレッシャーというか責任は常に感じています。もちろん成功するかどうかは分かりませんが、相手バッターを抑えるための準備は徹底しています。試合が始まる前に、まず相手のことを知る。データを勉強して、とにかく準備して、準備して、対戦するまでの時間をすごく大切にしています」
Q5. トライアルも「小さな一歩を無駄にしない」「トライし続ける」という企業文化を大切にしています。その“挑戦し続ける”気持ちについてどう思いますか？
山本：「すべてが成功するわけではありませんので。失敗も成功のうち、とは言いませんけど、失敗から得て、自分で気づいて作り上げたものの方が、やっぱりすごく強いものになると思います。失敗や回り道をして、考えて、考えてできたものの方が、本当に良いものになっているなというのは、ここまでずっと感じています。だから、ずっとトライをし続けることが大事だと思います」
CMは福岡、熊本、北海道の地上波、WEB CM、および同社および西友各店舗サイネージで放映される。
