【なだれ注意報】山形県・山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市などに発表（雪崩注意報） 5日03:49時点
気象台は、午前3時49分に、なだれ注意報を山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町に発表しました。
山形県では、5日夕方まで高波に、7日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■山形市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■米沢市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■鶴岡市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■酒田市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■上山市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■村山市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■天童市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■東根市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■尾花沢市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■山辺町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■中山町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■大石田町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■遊佐町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意