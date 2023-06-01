NY株式4日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　48814.66（+313.39　+0.65%）
ナスダック　　　22849.43（+332.74　+1.48%）
CME日経平均先物　56245（大証終比：+1995　+3.55%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10567.65（+83.52　+0.80%）
独DAX　 24205.36（+414.71　+1.74%）
仏CAC40　 8167.73（+63.89　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.527（+0.019）
10年債　 　4.075（+0.015）
30年債　 　4.712（+0.008）
期待インフレ率　 　2.298（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.002）
英　国　　4.441（-0.030）
カナダ　　3.254（+0.012）
豪　州　　4.747（-0.025）
日　本　　2.109（-0.023）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.91（+0.35　+0.47%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5152.00（+28.30　+0.55%）

ビットコイン（ドル）
73082.19（+5049.14　+7.42%）
（円建・参考値）
1148万0481円（+793169　+7.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ