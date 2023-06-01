ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３１３ドル高 ナスダックも１．５％の大幅高での推移
NY株式4日（NY時間13:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 48814.66（+313.39 +0.65%）
ナスダック 22849.43（+332.74 +1.48%）
CME日経平均先物 56245（大証終比：+1995 +3.55%）
欧州株式4日終値
英FT100 10567.65（+83.52 +0.80%）
独DAX 24205.36（+414.71 +1.74%）
仏CAC40 8167.73（+63.89 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.527（+0.019）
10年債 4.075（+0.015）
30年債 4.712（+0.008）
期待インフレ率 2.298（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.002）
英 国 4.441（-0.030）
カナダ 3.254（+0.012）
豪 州 4.747（-0.025）
日 本 2.109（-0.023）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.91（+0.35 +0.47%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5152.00（+28.30 +0.55%）
ビットコイン（ドル）
73082.19（+5049.14 +7.42%）
（円建・参考値）
1148万0481円（+793169 +7.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
