ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３３８ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式4日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均 48839.74（+338.47 +0.70%）
ナスダック 22836.13（+319.44 +1.42%）
CME日経平均先物 56220（大証終比：+1970 +3.51%）
欧州株式4日終値
英FT100 10567.65（+83.52 +0.80%）
独DAX 24205.36（+414.71 +1.74%）
仏CAC40 8167.73（+63.89 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.514（+0.006）
10年債 4.067（+0.008）
30年債 4.710（+0.006）
期待インフレ率 2.293（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.750（-0.002）
英 国 4.441（-0.030）
カナダ 3.252（+0.010）
豪 州 4.747（-0.025）
日 本 2.109（-0.023）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.60（+0.04 +0.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5161.20（+37.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
73759.06（+5726.01 +8.42%）
（円建・参考値）
1157万7960円（+898812 +8.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
