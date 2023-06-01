NY株式4日（NY時間12:16）（日本時間02:16）
ダウ平均　　　48839.74（+338.47　+0.70%）
ナスダック　　　22836.13（+319.44　+1.42%）
CME日経平均先物　56220（大証終比：+1970　+3.51%）

欧州株式4日終値
英FT100　 10567.65（+83.52　+0.80%）
独DAX　 24205.36（+414.71　+1.74%）
仏CAC40　 8167.73（+63.89　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.514（+0.006）
10年債　 　4.067（+0.008）
30年債　 　4.710（+0.006）
期待インフレ率　 　2.293（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.750（-0.002）
英　国　　4.441（-0.030）
カナダ　　3.252（+0.010）
豪　州　　4.747（-0.025）
日　本　　2.109（-0.023）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.60（+0.04　+0.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5161.20（+37.50　+0.73%）

ビットコイン（ドル）
73759.06（+5726.01　+8.42%）
（円建・参考値）
1157万7960円（+898812　+8.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ