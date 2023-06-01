ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３２２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間11:22）（日本時間01:22）
ダウ平均 48824.17（+322.90 +0.67%）
ナスダック 22837.85（+321.16 +1.43%）
CME日経平均先物 55940（大証終比：+1690 +3.02%）
欧州株式4日GMT16:22
英FT100 10556.81（+72.68 +0.69%）
独DAX 24205.36（+414.71 +1.74%）
仏CAC40 8180.25（+76.41 +0.94%）
米国債利回り
2年債 3.519（+0.010）
10年債 4.071（+0.012）
30年債 4.712（+0.008）
期待インフレ率 2.294（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（-0.003）
英 国 4.441（-0.030）
カナダ 3.249（+0.007）
豪 州 4.747（-0.025）
日 本 2.109（-0.023）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝73.82（-0.74 -0.99%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5159.90（+36.20 +0.71%）
ビットコイン（ドル）
73288.88（+5255.83 +7.73%）
（円建・参考値）
1150万1224円（+824797 +7.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
