NY株式4日（NY時間11:22）（日本時間01:22）
ダウ平均　　　48824.17（+322.90　+0.67%）
ナスダック　　　22837.85（+321.16　+1.43%）
CME日経平均先物　55940（大証終比：+1690　+3.02%）

欧州株式4日GMT16:22
英FT100　 10556.81（+72.68　+0.69%）
独DAX　 24205.36（+414.71　+1.74%）
仏CAC40　 8180.25（+76.41　+0.94%）

米国債利回り
2年債　 　3.519（+0.010）
10年債　 　4.071（+0.012）
30年債　 　4.712（+0.008）
期待インフレ率　 　2.294（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.749（-0.003）
英　国　　4.441（-0.030）
カナダ　　3.249（+0.007）
豪　州　　4.747（-0.025）
日　本　　2.109（-0.023）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝73.82（-0.74　-0.99%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5159.90（+36.20　+0.71%）

ビットコイン（ドル）
73288.88（+5255.83　+7.73%）
（円建・参考値）
1150万1224円（+824797　+7.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ