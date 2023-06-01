　5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1920円高の5万6170円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1924.46円高。出来高は2万3992枚となっている。

　TOPIX先物期近は3743.5ポイントと前日比105.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は109.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56170　　　　 +1920　　　 23992
日経225mini 　　　　　　 56170　　　　 +1895　　　342403
TOPIX先物 　　　　　　　3743.5　　　　+105.5　　　 34150
JPX日経400先物　　　　　 33925　　　　 +1115　　　　2923
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　 +20　　　　1378
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース