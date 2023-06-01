日経225先物：5日2時＝1920円高、5万6170円
5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1920円高の5万6170円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4245.54円に対しては1924.46円高。出来高は2万3992枚となっている。
TOPIX先物期近は3743.5ポイントと前日比105.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は109.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56170 +1920 23992
日経225mini 56170 +1895 342403
TOPIX先物 3743.5 +105.5 34150
JPX日経400先物 33925 +1115 2923
グロース指数先物 726 +20 1378
東証REIT指数先物 売買不成立
