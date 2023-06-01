世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対し、東京高裁は解散を命じる決定をしました。これを受け、教団の清算手続きが始まりました。

旧統一教会の高額献金の問題をめぐっては、東京地裁が去年、解散を命じましたが、教団側は決定を不服として即時抗告していました。

東京高裁はきのうの決定で、信者らによる違法な献金の勧誘について、「極めて悪質で、多額の財産上の損害および多大な精神的苦痛が発生し、家族・親族にも影響を及ぼし得る」と指摘。

「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は解散以外に見当たらない」として、1審の東京地裁に続き教団に解散を命じました。

教団側は決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針です。

一方、高裁の決定を受け、教団の清算手続きが始まりました。

教団の財産を管理・処分する清算人に選任された伊藤尚弁護士は、東京・渋谷区の教団本部を訪れ、堀正一会長や職員らに今後の方針について説明したということです。

伊藤弁護士はその後、都内で会見を開き「中立公正な立場で清算手続きを進めていかなければならない」と語りました。

今後、教団の持つ財産で、被害者への救済を行うことになりますが、被害を申し出る期間は、5月中旬ごろから1年間にすることを検討しているということです。