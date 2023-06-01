早咲きの桜が見頃を迎えるなど、着実に春が近づいてきていますが、それと同時に花粉飛散のピークも迎えています。

各地で花粉が“大量飛散”した一日、街中にはマスク姿の人が目立ちました。

3日は一日、雨が降った東京ですが、4日は一転、晴れ間が戻って気温が上昇し…

記者

「東京・お台場です。風で木々が大きく揺れています」

風も強い一日になりました。

「雨が降った翌日」、「晴れて」かつ「風が強い」。そんな日に厄介さを増すのが…

「きのうの雨の時は全然大丈夫だったんですけど、（雨が）上がってきてからは花粉がすごく飛んでいて」

「（雨の）次の日晴れて温度が上がると、もう闘い」

早咲きの桜がすでに見頃を迎えた東京・井の頭公園。一足早く春を感じたい、ただ“外出すると花粉がとにかく辛い”と葛藤している人が多くみられました。

こちらの男性は花粉症対策として“伊達メガネ”をつけてきましたが…

「朝起きたらすぐいつもより目がかゆくて、かゆくて、かいちゃって。洗いたいですね、全部バッて目を。取り出して洗いたいレベル」

中には、外に出ざるを得ない人もいます。

「犬の散歩は出なきゃいけないから、犬のために。犬がいなかったら出ません。花も見に行きません」

外で遊ぶ子どもたちも、ティッシュや目薬が欠かせません。

こちらの愛知県のクリニックでは、先月下旬ごろから花粉症患者が急激に増え始めました。

3歳

「（Q.鼻水どう？）いっぱい出る」

母

「（Q.一番嫌そうな点は？）やっぱり目がかゆいのが一番辛いみたいで。夜も眠れていないのでかわいそう」

院長は、例年と異なる“特徴”があると話します。

柊みみはなのどクリニック大府柊山 内藤孝司 院長

「通常は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの3大症状になるが、今年は乾燥していることもあって、目もかなり辛くなるし、口も渇くので、いつもより痛い。イガイガするといった人が多いと思う」

辛い症状を抑えるためには“シーズン前からの対策がとにかく重要”だといいます。

柊みみはなのどクリニック大府柊山 内藤孝司 院長

「皆さん症状が悪化してから来院するが、それだと遅い。花粉が飛ぶ1､2週間前から抗アレルギー薬を内服するのが一番安価、一番簡便で、一番効果が高い予防法になる」

一方、花粉の飛散が各地でピークを迎えている今、できる対策は何があるのでしょうか。

いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道 院長

「花粉症の症状は人によるが、朝から強い症状があるのか、昼に症状がひどくなるのか、見極めて対策をとる。つまり昼間の症状が強い人が朝、薬を飲んだり、点鼻や点眼をして出かけると、症状がコントロールしやすくなる」

また、午前10時から午後4時が“一日で最も花粉が飛散しやすい”とされるため、この時間帯の外出には、より注意が必要だといいます。