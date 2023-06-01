プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏肉のマヨソースソテー」 「ニンジンのヨーグルトサラダ」 「大根と油揚げの白みそ汁」 の全3品。
簡単にばっちり味が決まる主菜に、優しい味の副菜と汁物を添えました。

【主菜】鶏肉のマヨソースソテー
マヨネーズで作るソースは絶品。フライパン一つで完成のメニューです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：643Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  1枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  少々
＜マヨソース＞
  マヨネーズ  大さじ3
  しょうゆ  大さじ1
  粒マスタード  小さじ1
  ハチミツ  小さじ2
  バター  10g
  粗びき黒コショウ  少々
サラダ油  小さじ2
サラダ菜  4枚
プチトマト  4個

【下準備】

鶏もも肉は縦半分に切る。均一に火が通るよう、厚みのある部分は横に包丁を入れ、観音開きにする。塩コショウで下味をつけ、小麦粉を全体にまぶす。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉の皮目を下にして並べ、こんがりした焼き色がついたらひっくり返し、同様に焼いて取り出す。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンに＜マヨソース＞の材料を入れ、弱火にかけ、ひと煮たちさせる。

©Eレシピ


3. (1)を食べやすい大きさに切り、サラダ菜、プチトマトと共に器に盛り合わせて＜マヨソース＞をかける。

©Eレシピ



【副菜】ニンジンのヨーグルトサラダ
ニンジンは水気を絞り、しんなりさせてから味をなじませて下さい。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：105Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ニンジン  1本   塩  少々
＜ドレッシング＞
  プレーンヨーグルト  大さじ2
  オリーブ油  大さじ1
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々
パプリカパウダー  少々
ミントの葉  適量

【下準備】

ニンジンは皮をむいてせん切りにし、塩をまぶしてしばらく置き、水気が出たら絞る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ニンジンを入れて和える。

©Eレシピ


2. 器に盛ってパプリカパウダーを振り、ミントの葉を飾る。

©Eレシピ



【スープ・汁】大根と油揚げの白みそ汁
酒粕と白みそが合わさって甘みのあるおみそ汁です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

大根  4cm
油揚げ  1/2枚
酒粕  30g
  水  大さじ2
だし汁  400ml
白みそ  大さじ2
ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

大根は皮をむき、短冊切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 酒粕は細かくちぎって耐熱容器に入れ、水を加えてラップをし、電子レンジで30秒程加熱して混ぜ、ペースト状にする。

©Eレシピ


2. 鍋にだし汁、大根を入れて中火にかける。大根がやわらかくなったら、油揚げ、酒粕、白みそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。

©Eレシピ