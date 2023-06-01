【今日の献立】2026年3月5日(木)「鶏肉のマヨソースソテー」
簡単にばっちり味が決まる主菜に、優しい味の副菜と汁物を添えました。
【主菜】鶏肉のマヨソースソテー
マヨネーズで作るソースは絶品。フライパン一つで完成のメニューです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：643Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 少々
＜マヨソース＞
マヨネーズ 大さじ3
しょうゆ 大さじ1
粒マスタード 小さじ1
ハチミツ 小さじ2
バター 10g
粗びき黒コショウ 少々
サラダ油 小さじ2
サラダ菜 4枚
プチトマト 4個
【下準備】鶏もも肉は縦半分に切る。均一に火が通るよう、厚みのある部分は横に包丁を入れ、観音開きにする。塩コショウで下味をつけ、小麦粉を全体にまぶす。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉の皮目を下にして並べ、こんがりした焼き色がついたらひっくり返し、同様に焼いて取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに＜マヨソース＞の材料を入れ、弱火にかけ、ひと煮たちさせる。
©Eレシピ
3. (1)を食べやすい大きさに切り、サラダ菜、プチトマトと共に器に盛り合わせて＜マヨソース＞をかける。
©Eレシピ
【副菜】ニンジンのヨーグルトサラダ
ニンジンは水気を絞り、しんなりさせてから味をなじませて下さい。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：105Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ニンジン 1本 塩 少々
＜ドレッシング＞
プレーンヨーグルト 大さじ2
オリーブ油 大さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
パプリカパウダー 少々
ミントの葉 適量
【下準備】ニンジンは皮をむいてせん切りにし、塩をまぶしてしばらく置き、水気が出たら絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ニンジンを入れて和える。
©Eレシピ
2. 器に盛ってパプリカパウダーを振り、ミントの葉を飾る。
©Eレシピ
【スープ・汁】大根と油揚げの白みそ汁
酒粕と白みそが合わさって甘みのあるおみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）大根 4cm
油揚げ 1/2枚
酒粕 30g
水 大さじ2
だし汁 400ml
白みそ 大さじ2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】大根は皮をむき、短冊切りにする。油揚げは熱湯をかけ、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 酒粕は細かくちぎって耐熱容器に入れ、水を加えてラップをし、電子レンジで30秒程加熱して混ぜ、ペースト状にする。
©Eレシピ
2. 鍋にだし汁、大根を入れて中火にかける。大根がやわらかくなったら、油揚げ、酒粕、白みそを溶き入れ、器に注いで刻みネギを散らす。
©Eレシピ