「春に着る服がない」→【ユニクロ × JW ANDERSON】が大当たり！ 40・50代の「即戦力アイテム」

「昨年の春は何を着ていた？」と春服迷子に陥ってしまったら、【ユニクロ】で即戦力になるアイテムを確保するのもひとつの手かも。リリースのたびに注目を集める【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】とのコラボラインにも、ついにこの春の新作が登場。ベーシックから一歩踏み込んだ感度の高いデザインのアイテムが揃っているので、さっそくチェックしてみて。

意外性が目を引くハーフジッププルオーバー

【ユニクロ】「スウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

旬のスポーティーなエッセンスを大人コーデに足せる、ハーフジップデザインのプルオーバー。スウェット素材でありながら裾にドローコードをあしらった、意外性のあるディテールが特徴です。裾を絞ってシルエットを変化させたり、首元の開きを調節したりと、多彩な着こなしを楽しめそう。襟付きデザインできちんと見えしやすいのも大人がトライしやすい魅力に。

ストレートラインでこなれて魅せるパンツ

【ユニクロ】「カーゴパンツ」\4,990（税込）

「本格的なカーゴパンツの見た目」（公式ECサイトより）で、シックに穿きこなせそう。横へのボリューム感を強調しすぎないストレートシルエットは、脚線をカバーしつつこなれ見えを手助けしてくれるかも。裾のドローコードを絞ればシルエットの調整も可能。春らしい華奢なパンプスと合わせてレディなムードで着こなすのも素敵！

コーデのベースを担う爽やかなシャツワンピース

【ユニクロ】「オープンカラーオックスフォードシャツワンピース」\4,990（税込）

即戦力として、春コーデのベースになってくれそうなシャツデザインのワンピース。長すぎず短すぎない着丈は1枚で着るだけでなく、スカートやパンツを下に重ねたり、前を開けて羽織ったりするのもGOOD。さまざまな柄やシルエットのアイテムとの着回しを楽しめそうです。色から爽やかな春を思わせる、ナチュラルとブルーの2色から。

おしゃれな配色にエッジが光るナイロンパーカ

【ユニクロ】「ウィンドプルーフショートパーカ」\5,990（税込）

表と裏のバイカラーデザインが印象的なナイロン素材のパーカは、春の軽やかなアウターにうってつけ。ネイビー × カーキ・ワイン × ブラックというニュアンス感のある配色に、コラボラインならではのエッジが光ります。やや短めの着丈もスタイリッシュな印象があり、運動時のアクティブウェアとの差別化を図りやすいはず。

