３日、河南省許昌市の灞陵橋（はりょうきょう）風景区で、獅子舞を見る人たち。（ドローンから、許昌＝新華社配信／牛書培）

【新華社北京3月4日】中国は3日、旧暦1月15日の元宵節を迎え、各地でさまざまなイベントが行われた。

３日、山東省青島市の西海岸新区で行われた元宵節のパフォーマンス。 （青島＝新華社記者／李紫恒）

３日、河南省焦作市で披露された無形文化遺産の伝統舞踊「高抬火轎（こうたいかきょう）」。（焦作＝新華社配信／楊帆）

３日、福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷」で、剪紙（せんし、切り絵細工）を披露する職人（手前右端）。（福州＝新華社記者／林善伝）

３日、湖南省衡陽市衡山県の人民広場で、竜舞の竜頭に触れる子ども。（衡陽＝新華社配信／曹正平）

３日、マカオ特別行政区の聖ポール天主堂跡前で開かれた元宵節コンサート。（マカオ＝新華社配信／張金加）

３日、福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷」で行われた無形文化遺産パレード。（福州＝新華社記者／林善伝）

３日、上海の豫園商城で行われた「魚灯」（魚形ランタン）のパレード。（上海＝新華社記者／劉穎）

３日、福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷」で、空を浮かんだ「福魚」を撮影する人たち。（福州＝新華社記者／林善伝）

３日、西蔵自治区ラサ市の竜王潭公園で披露されたパフォーマンス。 （ラサ＝新華社記者／姜帆）

３日、江蘇省泰州市で、元宵節の花灯（飾りちょうちん）作りを体験する人たち。（泰州＝新華社配信／周社根）

３日、河南省洛陽市で披露された口から炎を吐くパフォーマンス「吐火」。（洛陽＝新華社配信／黄政偉）

３日、河南省三門峡市で秧歌（ヤンコ踊り）を披露する人たち。（ドローンから、三門峡＝新華社配信／杜傑）

３日、河北省石家荘市井陘（せいけい）県で開かれた民俗行事「花臉社火」に登場した役者。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）

３日、上海の観光名所、豫園でウサギ形ランタンの作り方を教えてる職人（左端）。（上海＝新華社記者／劉穎）

３日、新疆ウイグル自治区昌吉市で民俗行事「社火」を披露するロボット。（昌吉＝新華社記者／王菲）

３日、山東省済南市で披露された伝統舞踊「花棍舞」。（済南＝新華社記者／朱崢）

３日、上海市の豫園商城で披露された民俗パフォーマンス。（上海＝新華社記者／劉穎）

３日、新疆ウイグル自治区昌吉市で、口から炎を吐く「吐火」を披露するパフォーマー。（昌吉＝新華社記者／王菲）

３日、福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷」で、飾りちょうちん「花灯」を見る人。（福州＝新華社記者／林善伝）

３日、河南省洛陽市汝陽（じょよう）県で、銅鑼や太鼓の演奏を見る人たち。（ドローンから、洛陽＝新華社配信／康紅軍）

３日、四川省眉山市丹棱（たんろう）県で披露された竜舞。（眉山＝新華社配信／姚永亮）

３日、広西チワン族自治区竜勝各族自治県で披露された竜舞。（ドローンから、竜勝＝新華社配信／韋吉陽）

