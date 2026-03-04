かわいいのが、出てきました！

さまざまな噂が飛び交っていた、「iPhoneのチップを採用したMacBook」。その正体がついに判明しました。それは「MacBook Neo」。

3月11日発売で、価格は9万9800円から。もう予約できますよ！

13インチ画面でSoCは「A18 Pro」

Image: Apple

気になる画面サイズは13インチ、SoCはiPhone 16 Pro／Pro Maxと同じ「A18 Pro」を採用しています。ちなみにRAMは8GB、ストレージは256GBと512GB（こちらは11万4800円）の2モデル。

ボディはアルミニウム製で、重量は1.23kgと言った感じ。なんというかAirみもありますねー。

春らしい、カラフルな色合いで

Image: Apple

カラバリは左から「シルバー」「ブラッシュ」「シトラス」「インディゴ」の4色。

ブラッシュ（ピンク）やシトラス（黄色）は春めいたポップな色合いでいいじゃんこれ。ちなみに、僕らの中での人気色はシトラスでした。

さて、このネオく新しい「MacBook Neo」。皆さんの毎日と共に過ごすパートナーに、どうでしょう！

Source: Apple