その正体は「MacBook Neo」、 A18 Proチップ採用で9万9800円から！
かわいいのが、出てきました！
さまざまな噂が飛び交っていた、「iPhoneのチップを採用したMacBook」。その正体がついに判明しました。それは「MacBook Neo」。
3月11日発売で、価格は9万9800円から。もう予約できますよ！
13インチ画面でSoCは「A18 Pro」
気になる画面サイズは13インチ、SoCはiPhone 16 Pro／Pro Maxと同じ「A18 Pro」を採用しています。ちなみにRAMは8GB、ストレージは256GBと512GB（こちらは11万4800円）の2モデル。
ボディはアルミニウム製で、重量は1.23kgと言った感じ。なんというかAirみもありますねー。
春らしい、カラフルな色合いで
カラバリは左から「シルバー」「ブラッシュ」「シトラス」「インディゴ」の4色。
ブラッシュ（ピンク）やシトラス（黄色）は春めいたポップな色合いでいいじゃんこれ。ちなみに、僕らの中での人気色はシトラスでした。
さて、このネオく新しい「MacBook Neo」。皆さんの毎日と共に過ごすパートナーに、どうでしょう！
Source: Apple