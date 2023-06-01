イスラエルがイランへの大規模攻撃を始めたということです。攻撃開始直後から取材を続けていて、現在はエルサレムにいる本岡英恵記者に聞きます。

――そちらではどのように報じられていますか

イスラエルメディアの多くは「軍が攻撃を開始した」とだけ伝えていて、対象は軍事施設や体制の崩壊につながる場所だと強調しています。

――イスラエルの人々は今回の攻撃をどのように思っているのでしょうか？

イスラエルメディアは国内の研究所による緊急調査を引用して「国民の81％が攻撃を支持している」と報じています。

こちらでは1日のうちに警報が何度も鳴り、その度にシェルターへの避難を強いられるなど日常生活に支障も出ています。それでも、話を聞いた市民のほぼ全員が「この戦争を支持する」と話していました。

――イランでは死者が1000人を超えたと伝えられています。どのように受け入れられていますか

「イランで死者が出ているが、どう思うか」と聞きましたが、「それについては本当に残念に思う。でもそれはイランの今の指導者のせいだ」と答えている人がいました。

イスラエルでは子どもの頃からユダヤ人が虐げられた歴史を学び、兵役もあります。「自分たちの国、自分たちのことは自分たちで守る」との意識が非常に強く、そのイスラエルを脅かす最大の敵はイランだと見なしている人も多いです。

ただ都市部や一部の中には「どんな手段を使ったとしても戦争には反対だ」という人もいました。

――一方のイラン国内の人々はどのように受け止めていますか

イランはもともと、連絡をとりにくい国なのですが、今回は戦時中ということもありさらに連絡がとりにくい状況が続いています。

日本時間4日夜、国内に住むイラン人と連絡をとることができました。「イラン人は裏切られたという思いだ」と真っ先に語っていて、「『新しい時代が来る』と喜んでいる人も少しはいるが、今は攻撃への恐怖の方が深刻だ」と訴えていました。

今のイランの指導部は「反米・反イスラエル」を掲げていますが、全ての国民も同じかと言われると、そうではないです。

英語も学んでいて、私もイランに4〜5回入ったことがありますが、流ちょうな英語で「私たちは欧米社会のことが嫌いじゃないんだよ」と話しかけられることが何度もありました。

今、そのイランで市民の犠牲も増え続けています。