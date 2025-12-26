お笑いコンビ「ぺこぱ」（シュウペイ、松陰寺太勇）が４日、都内で「はたらく人ファーストアワード２０２５」に出席した。

従業員を大切にしている企業をたたえる授賞式。２人は共に茶色を基調とした制服で登場し、居酒屋のバイトで出会った頃を回想。松蔭寺はコンビ結成の裏側を「初対面で『伝説を作りたい』と言われたことが心に響いて」と明かした。

今や結成１９年目。２人はこれまでの活動を振り返る「はたらく人ファースト通知表」を実施し、「一緒にはたらいている人はあなたのはたらきぶりを肯定してくれていますか」（５点満点）という質問に松蔭寺は５点、シュウペイは０点と回答。松蔭寺はシュウペイに「僕が風邪で休んだときも嫌な顔を一つせずぺこぱを背負って仕事をしてくれて本当に頼りになる」と感謝した。

一方のシュウペイは松蔭寺に「松蔭寺さんは他の共演者ばかりに行程が偏っている」とねたみ節…。しかしこれは松蔭寺からのやらせだったといい「上司からやれと言うのはよくない会社の例ですね。主体性をもたせないといけないですね」と働きやすい環境作りのアドバイスを添えていた。