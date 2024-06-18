神戸がデンマーク1部ブレンビーFW内野航太郎（21）を獲得することが4日、決定的となった。複数の関係者によると、6月末までの期限付き移籍。一両日中にも正式発表される見通しという。

パリ五輪出場権を懸けた22年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された内野は、昨年7月に筑波大卒業を待たずに渡欧。開幕前の練習試合で得点を挙げるなどアピールできていたが、リーグ戦5試合出場のみで昨年11月2日のシケルボー戦以来出場機会がなかった。

ただブレンビーは来季も必要戦力として計算し、競争力と実戦経験を積めるクラブを模索していた。同時に、神戸も背後への抜け出しやポストプレーに優れた万能ストライカーを高く評価。より多くの出場機会を求める内野を含め、三者間の意向が合致した格好だ。

神戸の1トップの位置にはミヒャエル・スキッベ監督が絶大な信頼を寄せるFW大迫勇也と、福岡戦でリーグ戦初得点を挙げて覚醒の予感を漂わすFW小松蓮。その最前線にさらなる厚みを加え、クラブ悲願のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）制覇を狙う。

◇内野 航太郎（うちの・こうたろう） 2004年（平16）6月19日生まれ、横浜市出身の21歳。小学生時代に地元のSCHフットボールクラブでサッカーを始め、中学時代に横浜ジュニアユースに入団、ユース時代の22年にはトップチームに2種登録。23年度に筑波大に進学。日本代表はU―16世代から各年代で選出。1メートル85、79キロ。利き足は右。