福岡ソフトバンクホークス「anan」と異例の初コラボ 人気選手5人がスーツ姿で雰囲気一変
【モデルプレス＝2026/03/05】福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が、5月1日発売の「anan」（マガジンハウス）2494号スペシャルエディションの表紙に登場。スタイリッシュなスーツ姿を披露している。
◆福岡ソフトバンクホークス「anan」と初コラボ
2024年に小久保裕紀監督が就任し、2年連続のパ・リーグ制覇、そして昨年2025年は日本一の栄冠も掴み、まさに“常勝軍団”ともいえる福岡ソフトバンクホークス。日本一までの道のりでは、故障者が絶えず12年ぶりの単独最下位に沈んだ苦しい時期も。それでも諦めることなく中堅選手、若手選手それぞれが奮迅し、1つずつ着実に勝利を積み重ねて最下位からの逆転Vを勝ち取った姿には、多くのファンが胸を打たれた。
連覇を目指す2026年シーズンのチームを担う5人の選手が見せる、球場とは違う表情を切り取った美麗グラビア、そして、激しいレギュラー争いを勝ち抜く強い意志を感じるインタビューも見どころだ。
◆福岡ソフトバンクホークス選手、スタイリッシュなスーツ姿披露
撮影は、本拠地であるみずほPayPayドーム福岡にて敢行。スタイリッシュなスーツ姿でスポーツ選手とは思えないようなクールな表情＆フォーメーションを見せた表紙は、ドームの駐車場にて撮影。ファンなら一度は見たことがある場所だろう。中面では、クールにキメたソロカットに加え、カジュアルなファッションに身を包み、“わちゃわちゃ”な2ショット＆3ショットも撮影。どの組み合わせかは、誌面にて掲載される。特別綴じ込み付録として、12枚の「ananオリジナルカード」がスペシャルエディション限定で付属。ホークス公式カードコレクション「タカコレ」と連動しており、本誌を購入することでリアルでもデジタルでも手に入る。
◆福岡ソフトバンクホークス選手、レギュラー掴むための意識語る
ソロインタビューでは、昨シーズンの振り返りや今シーズンの意気込みはもちろん、錚々たるメンバーが揃う中でレギュラーを掴むための意識、自己分析など、たっぷりと語った。また、2人と3人に分かれたクロストークインタビューでは、“今、熱狂しているもの”や“福岡、九州のアツいところ”など特集に絡めた質問も。選手同士で気の置けないやりとりをしながら語る、素顔が垣間見える。
◆福岡ソフトバンクホークスとは
福岡市中央区にあるみずほPayPayドーム福岡を本拠地とする日本プロ野球（NPB）パシフィック・リーグ所属のプロ野球球団。12球団の中で唯一4軍まで持つチームで、育成選手から飛躍する選手の登場も度々話題に。12回の日本一経験を持ち、今シーズンは連覇を目指す。（modelpress編集部）
