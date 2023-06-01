二宮和也＆白本彩奈、猫姿でお笑いコンビ結成 2度目のCM共演で息ぴったり
【モデルプレス＝2026/03/05】俳優の二宮和也と白本彩奈が出演する新CM「『にゃんピーズ 』うるおい呼び込むクレンジング篇」が3月5日より、DHC ディープクレンジングシリーズ 公式ブランドサイトおよび公式SNSにて公開。また、13日からはテレビCMとしても全国（一部系列・地域を除く）で放映が開始される。
新CMでは、二宮と白本が猫に扮したメークと衣装を身にまとい、お笑いコンビ『にゃんピーズ』として登場。舞台での本番を終えた2人が楽屋でメークを落としながら、翌日のスケジュールに向けてお互いを鼓舞するようなにぎやかな掛け合いが繰り広げられる。
今回『にゃんピーズ』としてお笑いコンビを演じる2人。年始に公開されたCM以来2回目の共演ということもあり、息ぴったりでスムーズに撮影が行われた。
『にゃんピーズ』のポーズをそろえる場面では自然とタイミングが合い、「にゃんだフル」「にゃんと！」など猫をモチーフにしたユニークなセリフの掛け合いではアドリブで盛り上がる場面も。現場全体が2人のやわらかい空気感に包まれて、終始和やかな撮影現場となった。（modelpress編集部）
− 撮影の感想を教えてください
二宮：あっという間に感じました。一緒に参加した（エキストラの）人たちも、「これで終わり？」みたいになっていたくらい、順調な撮影の進行具合でした。
白本：（猫のポーズについて）私は、学生のとき結構プリクラとかで猫のポーズをしていたんですけど、二宮さんはいかがですか？
二宮：笑ってるやん（笑）。（猫のポーズを）してるよそりゃ！毎日してるよ！いまだにね！経験ぜんぜんアリ！
− お2人がこの新年度新たに「呼び込みたい」運はありますか？
二宮：「天気」かな。仕事で地方に行ったりするときって、もうこの日にちだって前々から決まって行くじゃない。そのときに天気悪いってなると、「なんでやねん！」となりそうじゃない？好きな天気を選べたら、計画的に我々は休めるもんね（笑）。
白本：（※前回のCM撮影時のインタビューで、2025年の目標を『バイクの免許を取る』と言っていたことから）私は、去年バイクの免許を取り切れなかったので、ちょっと（その目標を）持ち越していて…。運が転ぶと書いて運転ですから、「行き当たりばったり運」！車でもバイクでも運転して、行き当たりばったりの場所で素敵な経験をしたいです。
− この春、新生活が始まる人の気持ちを「ブースト」するようなメッセージをください。
二宮：失敗していい期間じゃないですか。何を失敗してもやはり、周りの人たちが、例えば新成人も、新社会人も、そういった（優しい）目で見てくれる期間ってほんと1年なわけじゃない。恥ずかしいとかそういう気持ちはあるかもしれないけども、唯一失敗して何かを得られる期間とするならば、いろんなことに挑戦してほしいし、いろんな失敗をして次の年からその失敗を、「あ、しちゃいけなかったんだ」とか、「これをこうしたら失敗したんだな」っていう学びにできる期間なのかなとは思いますよね。
白本：（学生の皆さんも）新しい環境だと思うので、たくさんいろんな方と関わって、いろんな情報を得たりしてほしいです。
− 共演2回目となるお2人ですが、どれくらい息があっているのかチェックします。こちらから出すテーマに対して、連想する言葉を同時にこたえてください。テーマ：『春』と聞いて、思いつく言葉は？
二宮：青春。
白本：桜。
二宮：（白本さんの回答を見て）でも広い意味で「桜」って読めるかもな、頑張ったら。でも（テーマに書いてある）『春』を入れちゃったパターンってことだよね、俺の場合は。
白本：まあ、ほぼ一緒じゃないですか（笑）！
二宮：なんかこの（桜が）咲く季節に、こういう思い出がいっぱいあるよねってことで。
二宮＆白本：（2人の答えは）合ってました（笑）！！
【Not Sponsored 記事】
