女優の西野七瀬、俳優の本郷奏多が４日、都内でオムニバス企画「ＧＥＭＮＩＢＵＳ ｖｏｌ．２」（６日公開）の製作発表会見に出席した。

映画配給会社・東宝の若手社員による才能発掘プロジェクトとして、若手映画監督が短編オムニバス映画を製作。２人は「インフルエンサーゴースト」（西山将貴監督）に出演する。インフルエンサー集団が火事で命を落とした時に偶然居合せた一般人が犯人扱いされ、炎上することになる。

本郷は「ＳＮＳっていうのが色々な人々に身近にある現代社会だからこそ、観た人に共感してもらえる作品なのかなと思う」とコメント。「追い込まれる時のお芝居ステキだな。基本追い込む側が多い本郷奏多という人間、役者としては勉強させてもらっています」と西野の芝居を絶賛した。

西山監督は、制作の意図を「スマートフォンが身近にあるからこそインターネットを通じて炎上してしまったりそれに荷担してしまったり、（炎上は）誰にでも起きうる時代 そういったことの恐ろしさをエンターテインメントのホラーとして描こうと決めて作った」と説明した。

女優の武田玲奈、青島心、俳優のカルマも出演する。