¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Âç´ØÍ§µ×¡õÂçÄÅÎ¼²ð¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹¥Åê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅÐÈÄ¤·¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂç´Ø¤Ï½é²ó¡¢£²²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î£³²ó¤Ë£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆóÎÝ¼ê¡¦ÀîÀ¥¤Î°Á÷µå¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£´²ó£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£²¤Ä¤Î»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤³¤Á¤é¤â¹¥Åê¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÂç´Ø¤â¡ËÂçÄÅ¤â½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
