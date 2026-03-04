「MacBook Neo」

アップルは、新しいラップトップのラインナップとなる「MacBook Neo」を発表した。13インチのラップトップで、これまでのMacBookで採用してきたMチップではなく、iPhone 16 Pro/Pro Maxで採用していた「A18 Pro」チップを搭載する。3月11日発売で、価格はストレージ256GB・Magic Keyboardモデルで99,800円。

512GBモデルとTouch ID搭載Magic Keyboardモデルは114,800円。両モデルとも8GBユニファイドメモリを搭載する。カラーバリエーションはシルバー、ブラッシュ、シトラス、インディゴ。

採用したA18 Proチップは、2基の高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPUと5コアGPU、16コアNeural Engineで構成。Eメールの返信やビデオ通話、ネットサーフィンといった日常使いに加え、プレゼンテーションの作成、ゲームなど、さまざまな用途にも活用できるという。

なお、iPhone 16 Pro/Pro Maxで採用していたA18 Proは、GPUが6コアだった。

ディスプレイは13インチで、液晶の「Liquid Retinaディスプレイ」を搭載した。解像度は2,408×1,506ドット/219ppi、輝度は500nits。10億色対応でsRGBカラーをサポートする。

内蔵スピーカーはデュアルサイドファイアリングスピーカーで、Dolby Atmosに対応。ビームフォーミングテクノロジーを採用したデュアルマイクアレイによるクリアな通話、1080p FaceTime HDカメラによるビデオ通話ができる。

USB-Cを2基搭載するが、片方はUSB 2。3.5mmヘッドフォン端子も搭載

バッテリー駆動時間は最大16時間。Wi-Fi 6EとBluetooth 6.0をサポートする。インターフェースは、USB 3(USB-C)×1とUSB 2(USB-C)×1、3.5mmステレオミニのヘッドフォン端子。

Multi-Touchトラックパッドを搭載しタップやピンチ、スワイプ、クリックといった操作に対応する。Touch ID搭載モデルでは、ロック解除やアプリへのサインイン、アプリのダウンロードを指紋認証で行なえる。

筐体は再生アルミニウム製で、重量ベースで60％の再生素材を使っている。これは「これまでのアップル製品でもっとも高い割合」とのこと。外形寸法は20.64×29.75×1.27mm(縦×横×厚み)、重さは1.23kg。