二宮和也＆白本彩奈、猫姿でお笑いコンビ演じる DHCの新CMに出演
嵐・二宮和也と俳優・白本彩奈が5日から公開される「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」のCMに出演する。これに合わせて2人のインタビューの抜粋が公開された。
【写真】うらやましい…！きれいな肌を見せる二宮和也
2人が出演するCMは「にゃんピーズ 」うるおい呼び込むクレンジング篇。二宮と白本が猫に扮したメイクと衣装を身にまとい、お笑いコンビ『にゃんピーズ』として登場する。
舞台での本番を終えた2人が楽屋でメイクを落としながら、翌日のスケジュールに向けて互いを鼓舞するようなにぎやかな掛け合いが繰り広げられる。メイクや毛穴汚れを落とすだけでなく、次に使うスキンケアがなじみやすい肌環境に整える「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」ならではの“ブースト”と、CMを見ている人の気持ちまで明るく“ブースト“される内容となっていることが特徴。
『にゃんピーズ』としてお笑いコンビを演じる2人。年始に公開したDHCのCM以来、2回目の共演ということもあり、スムーズに撮影が行われた。『にゃんピーズ』のポーズをそろえる場面では自然とタイミングが合い、「にゃんだフル」「にゃんと！」など猫をモチーフにしたユニークなセリフの掛け合いではアドリブで盛り上がる場面も。現場全体が2人の柔らかい空気感に包まれて、終始和やかな撮影現場だったという。
同CMの世界観を広げるコンテンツとして、WEB限定動画シリーズ「ニャンでやねん」全2篇が公開される。『にゃんピーズ』の二宮と白本がCM本編のその後を思わせる楽屋を舞台に、クレンジング後の肌を確かめながら交わされる、テンポのよい掛け合いが楽しめる内容となっている。
■CMインタビュー抜粋
――撮影の感想を教えてください
二宮：あっという間に感じました。一緒に参加した（エキストラの）人たちも、「これで終わり？」みたいになっていたくらい、順調な撮影の進行具合でした。
白本：（猫のポーズについて）私は、学生のとき結構プリクラとかで猫のポーズをしていたんですけど、二宮さんはいかがですか？
二宮：笑ってるやん（笑）（猫のポーズを）してるよそりゃ！毎日してるよ！いまだにね！
経験ぜんぜんアリ！
――新商品のキャッチコピーは「うるおい呼び込むクレンジング」ですが、お2人がこの新年度新たに「呼び込みたい」運はありますか？
二宮：「天気」かな。仕事で地方に行ったりするときって、もうこの日にちだって前々から決まって行くじゃない。そのときに天気悪いってなると、「なんでやねん！」となりそうじゃない？
好きな天気を選べたら、計画的に我々は休めるもんね（笑）
白本：（※白本は前回のDHCのCM撮影のインタビューで、2025年の目標を『バイクの免許を取る』と言っていた）私は、去年バイクの免許を取り切れなかったので、ちょっと（その目標を）持ち越していて…。運が転ぶと書いて運転ですから、「行き当たりばったり運」！
車でもバイクでも運転して、行き当たりばったりの場所で素敵な経験をしたいです。
――新商品はメイクを落としながらスキンケアの効果を「ブースト」（強化・促進）する効果があります。この春、新生活が始まる人の気持ちを「ブースト」するようなメッセージをください。
二宮：失敗していい期間じゃないですか。何を失敗してもやはり、周りの人たちが、例えば新成人も、新社会人も、そういった（優しい）目で見てくれる期間ってほんと1年なわけじゃない。
恥ずかしいとかそういう気持ちはあるかもしれないけども、唯一失敗して何かを得られる期間とするならば、いろんなことに挑戦してほしいし、いろんな失敗をして次の年からその失敗を、「あ、しちゃいけなかったんだ」とか、「これをこうしたら失敗したんだな」っていう学びにできる期間なのかなとは思いますよね。
白本：（学生の皆さんも）新しい環境だと思うので、たくさんいろんな方と関わって、いろんな情報を得たりしてほしいです。
――共演2回目となるお2人ですが、どれくらい息があっているのかチェックします。こちらから出すテーマに対して、連想する言葉を同時にこたえてください。
テーマ：『春』と聞いて、思いつく言葉は？
二宮の回答→「青春」／白本の回答→「桜」
二宮：（白本さんの回答を見て）でも広い意味で「桜」って読めるかもな、頑張ったら。でも（テーマに書いてある）『春』を入れちゃったパターンってことだよね、俺の場合は。
白本：まあ、ほぼ一緒じゃないですか！（笑）
二宮：なんかこの（桜が）咲く季節に、こういう思い出がいっぱいあるよねってことで。
二宮＆白本：（2人の答えは）合ってました!!（笑）
同CMはDHCディープクレンジングシリーズ公式ブランドサイト、公式SNSで公開。13日からは全国のテレビ（一部系列・地域を除く）で放映が開始される。さらに、新商品の発売を記念して、「オリジナルクリアファイル＆二宮さん直筆署名入りメッセージカードセット」が抽選で6000人に当たるキャンペーンも実施。
